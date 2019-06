L'entraîneur des Raptors ajoute l'équipe nationale canadienne à ses responsabilités

Nurse a confirmé dimanche, à la conférence de presse d’après-saison des Raptors, que l’entente qui lui permettra d’ajouter l’équipe nationale à ses tâches était « à peu près conclue ».

J’ai très hâte, a indiqué Nurse. J’ai déjà été adjoint avec la Grande-Bretagne, et j’ai vu beaucoup d’améliorations. J’ai appris beaucoup. Et je souhaite que cette expérience m’apporte encore davantage. Nous avons beaucoup de très bons joueurs. Nous avons la Coupe du monde et les Jeux olympiques. Et ça cadre bien dans mon horaire. Je vais seulement écourter mes vacances un peu.

Le Canada participera à la Coupe du monde de la FIBA dès le 1er septembre prochain, en Chine. Les représentants de l’unifolié font partie du groupe H avec le Sénégal, la Lituanie et l’Australie.

Nurse n’a toutefois pas été aussi catégorique lorsqu’il a fallu aborder le cas de Kawhi Leonard. L’avenir du joueur étoile des Raptors à Toronto n’est toujours pas assuré. Son entraîneur affirme cependant que le club est en mesure de déployer les efforts nécessaires pour le garder dans la Ville Reine.

Je sais qu’il devra prendre une décision dans les prochaines semaines. Je crois qu’il a eu une bonne saison. Les gens ici l’aiment beaucoup, et nous pouvons lui faire une bonne offre. Je ne sais même pas si j'ai le droit de commenter le dossier de mes propres joueurs, passons à autre chose!

Les partisans des Raptors ont certainement montré leur affection pour Leonard et ses coéquipiers au cours des dernières heures.

Le pays tout entier a célébré la victoire des Torontois dans le match no 6 de la série finale contre les Warriors de Golden State, et Nurse, qui a l’habitude de faire abstraction des influences de l’extérieur, s’est cette fois laissé transporter par la vague.

L’ampleur que ça prend ici est gigantesque. J’ai demandé à Sergio Scariolo [l’entraîneur adjoint] comment ça se comparait à ce qu’il avait vécu aux Jeux olympiques et dans les compétitions européennes, et il m’a dit que ce qu’on vivait était énorme. Nick Nurse

Quand on finit la saison avec un championnat, ça donne un sens à toutes ces journées à travailler fort pour trouver une façon de réussir, a-t-il souligné. C’est la folie depuis que le match est terminé. Il s’est passé 8 millions de choses dans les 48 dernières heures.

Nurse a aussi pris le temps de saluer la capacité de sa troupe à faire fi des obstacles qui se sont dressés devant elle au cours de cette saison historique.