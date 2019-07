La W Series : « pour accélérer le processus d'égalité », dit Claire Williams

La deuxième moitié de saison de la W Series commence ce week-end à Nuremberg, en Allemagne, sur le circuit urbain et historique du Norisring. Un championnat réservé aux femmes pilotes que suit de près Claire Williams, directrice générale de l'équipe de F1 Williams.

Après trois courses, c'est la Britannique Jamie Chadwick qui mène au classement avec 2 victoires et 68 points. Elle a 13 points d'avance sur la Néerlandaise Beitske Visser.

La Canadienne Megan Gilkes n'a pas encore terminé dans le top 10 et ne compte pas de point.

Claire Williams à la première course de la W Series à Hockenheim en Allemagne Photo : Twitter / W Series

La Grande-Bretagne est bien représentée avec cinq pilotes inscrites. Cette première saison est composée de six épreuves. Une course hors championnat a été ajoutée le dimanche 21 juillet, lors du week-end d'Assen aux Pays-Bas.

La W Series offre une bourse totale de 1,5 million de dollars américains. La championne recevra une bourse de 500 000 $, et les autres pilotes se sépareront le million restant.

Les Britanniques causent des soucis dans ce championnat, dit d'abord Claire Williams en riant au micro de Radio-Canada. Il y en a beaucoup.

La directrice générale de l'équipe de F1 Williams était dans le paddock de la toute première course de ce championnat réservé aux femmes pilotes.

Par sa présence à Hockenheim, le 4 mai 2019, Mme Williams tenait à appuyer l'initiative de créer un championnat réservé aux femmes pilotes pour leur donner la meilleure visibilité possible.

Claire Williams en entrevue à Radio-Canada au Grand Prix du Canada en juin Photo : Société Radio-Canada / Sylvain Charest

Ce championnat est financé à 100 % par des partenaires privés, ce qui a permis de sélectionner les femmes pilotes uniquement sur la base de leurs habiletés, et non sur la base de leur budget.

Quelques femmes pilotes, dont l'Allemande Sophia Flörsch et la Britannique Pippa Mann, n'aiment pas l'approche sectaire de la W Series. Elles estiment qu'elles ne pourront prouver leur valeur que si elles affrontent les hommes.

J’étais un peu hésitante au début, admet Claire Williams. N’oubliez pas que la F1, à l’inverse de plusieurs autres sports, permet entre guillemets aux femmes d’affronter les hommes sur la piste.

C’est tellement important pour l’égalité des sexes , insiste-t-elle.

Mais comme on le sait, la F1 a toujours été et est toujours un sport dominé par les hommes.

Tout ce qui peut accélérer ce processus (l’ascension des femmes), donner une plateforme aux femmes pour faire ce qu'elles aiment, leur donner une meilleure option, est une bonne chose, et c’est ce que la W Series veut offrir.

Jamie Chadwick dans la F3 de marque Tatuus de la W Series Photo : Twitter / Jamie Chadwick

Claire Williams a montré qu'elle prenait ce championnat au sérieux en annonçant le 20 mai que la Britannique de 21 ans Jamie Chadwick accédait au programme de développement des pilotes de l'équipe Williams.

Ce championnat donne aux femmes une dose supplémentaire d’énergie pour tenter d’y arriver, qu’elles n’avaient pas avant, rappelle la dirigeante britannique, et ce championnat attire l’attention sur le fait qu’il y a 18 femmes pilotes vraiment bonnes qui se disputent le titre dans un championnat conçu pour elles.

Et ça, ça accélère le processus de voir des femmes accéder à la F1. Et cela, à mon avis, mérite qu’on applaudisse l’initiative.

Megan Gilkes en route vers la F1

Grâce à cette initiative, la jeune pilote canadienne Megan Gilkes, 18 ans, peut piloter au niveau F3 en Europe. Ce qu'elle ne prévoyait pas faire, faute de budget.

Elle étudie en ingénierie aéronautique à l'Imperial College de Londres. Elle a appris par hasard l'existence de ce nouveau championnat et a été sélectionnée.

Des essais dans une F3 avant le camp de sélection lui ont permis de s'habituer au pilotage de ces monoplaces.

Elle occupe le 18e rang sur 20 après une 14e place à Zolder, une 17e à Misano et un abandon à Hockenheim.

Megan Gilkes Photo : W Series

Ce printemps, elle a dû conjuguer études et course automobile, avec l'entraînement et les voyages que cela implique.

Son rêve, c'est d'accéder à la F1. Si ce n'est pas comme pilote, ce sera comme ingénieure.

Le fait de participer à la W Series lui donne l'occasion de combiner ses deux passions.

Megan Gilkes tente de trouver les meilleures solutions pour aller le plus vite possible, dans son cockpit et dans les réglages qu'elle choisit avec l'ingénieur ou l'ingénieure qu'on lui offre à chaque course.

Et c'est ce qui plaît à Claire Williams.

Pour que l'égalité des sexes devienne un jour réalité, il faut qu’il y ait plus de modèles à suivre. Les jeunes filles doivent pouvoir s’identifier à des femmes qui ont réussi et qui ont des postes à responsabilité en F1 et dans le sport automobile en général.

Si elles se rendent compte que c’est possible, ça leur ouvre une porte, ça leur montre que la F1 peut les accueillir , affirme la dirigeante britannique, qui est elle-même un excellent modèle.

La pilote sud-africaine Tasmin Pepper et son ingénieure durant une épreuve de la W Series Photo : Twitter / W Series

Le mérite avant tout

Les femmes ont déjà leur place en F1.

Traditionnellement, il y en a toujours eu dans les bureaux des communications et de marketing. C'est là où Claire Williams a commencé, mais il y en a de plus en plus en ingénierie, en gestion, en administration ainsi qu'aux affaires juridiques et commerciales.

Comme dans tous les sports, le succès en F1 est basé sur le mérite avant tout. Et si vous êtes compétent dans ce que vous faites, vous aurez du boulot.

Alors, si Megan [Gilkes] est compétente, elle y arrivera, elle décrochera un emploi en F1. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner , conclut Claire Williams.

La prochaine épreuve de la W Series a lieu au Norisring les 5 et 6 juillet.