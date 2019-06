Coupe du monde : la Suède domine la Thaïlande 5-1

Linda Sembrant a inscrit son équipe au pointage pour la première fois de l’affrontement à la sixième minute de jeu. À peine 13 minutes plus tard, Kosovare Asllani a récupéré le retour du tir de sa coéquipière Lina Hurtig, bloqué par la gardienne thaïlandaise, et a ajouté un but à la récolte suédoise.

Fridolina Rolfö a porté le score à 3-0 juste avant que son équipe se retire au vestiaire. La gardienne de la formation thaïlandaise a touché le ballon de la main, mais n’a pu bloquer le puissant tir.

La Suède a cherché longuement des ouvertures en deuxième mi-temps. Lina Hurtig a finalement reçu une passe de Magdalena Eriksson tandis qu’elle était démarquée dans la surface de réparation et a trouvé le fond du filet à la 81e minute de jeu. Sur un tir de pénalité accordé à la sixième minute du temps ajouté, Elin Rubensson a apposé son nom à la feuille de pointage.

La Thaïlande a marqué son premier but du tournoi contre la Suède. Photo : Reuters / Eric Gaillard

Les Thaïlandaises ont finalement marqué leur tout premier but du tournoi durant la première minute du temps ajouté en fin de match. Une course rapide de Kanjana Sung-Ngoen lui a permis de passer la défense suédoise et de surprendre la gardienne de but Hedvig Lindahl.

Ce premier point a suscité de vives réactions sur le banc thaïlandais. La sélectionneuse Nuengrutai Srathongvian, qui avait vu son équipe se faire humilier 13-0 par les États-Unis au premier match, a fondu en larmes.