Simon Kean défait aisément Dillon Carman à Shawinigan

Kean (17-1-0, 16 K.-O.) avait vu sa fiche être souillée par Carman (14-5-0, 13 K.-O.) lors d'un duel au Centre Vidéotron, le 6 octobre dernier. Le poids lourd de Trois-Rivières s'était fait passer le K.-O. au quatrième assaut.

Cette fois, Kean ne s'est pas laissé surprendre par son adversaire puisqu’il a envoyé Carman au tapis au troisième round. Lorsque l'Ontarien s'est relevé, le protégé d'Eye of the Tiger Management s'est rué vers lui et il a porté quelques bons coups avant de forcer l'arbitre à mettre fin aux hostilités.

Les deux boxeurs avaient fait plaisir aux nombreux partisans en s'échangeant plusieurs violentes droites lors des deux premiers rounds du combat.

En sous-carte, Adam Braidwood (14-2-0, 13 K.-O.), qui s'était incliné contre Kean il y a à peu près un an jour pour jour, a défait Andrew Satterfield (5-3-0, 3 K.-O.) par arrêt de l'arbitre au deuxième round.

Kim Clavel (9-0-0, 2 K.-O.) est restée invaincue en battant la Mexicaine Nora Cardoza (14-7-2, 6 K.-O.) par décision unanime. Les trois juges lui ont décerné des pointages de 80-72.

Les poulains du promoteur Camille Estephan Andranik Grigoryan (11-0-0, 2 K.-O.), Vincent Thibault (9-0-0, 3 K.-O.) et Lexson Mathieu (4-0-0, 4 K.-O.) ont eux aussi inscrit des victoires par mise hors de combat. Grigoryan a d'ailleurs mis la main sur le titre vacant des poids plumes de la NABA.