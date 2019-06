Fernando Alonso remporte à nouveau les 24 heures du Mans

L'équipage de la Toyota TS050 hybride no 8 composé de Fernando Alonso, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi roulait en 2e place à une heure de l'arrivée quand la Toyota no 7 en tête de l'épreuve a dû rentrer aux puits victime d'une crevaison lente.

Alonso avait remporté l'épreuve en 2018 avec le même équipage. Il a encore devancé l'équipage de la voiture no 7 composé de Kamui Kobayashi, de Mike Conway et de Jose Maria Lopez.

L'Espagnol reconnaît que cette fois, le sort a joué en la faveur de la Toyota no 8.

Nous n'avions pas assez de vitesse, a expliqué Alonso. Ils méritaient la victoire, ils étaient plus rapides que nous.

Ce n'est pas mon dernier tour au Mans, a-t-il assuré après avoir effectué son dernier relais dimanche. Je reviendrai, peut-être avec une Hypercar ou autre chose.

Donc pas avant 2021.

Les Hypercars sont une nouvelle catégorie qui sera introduite en 2021, et qui vise à rapprocher davantage les voitures disputant l'épreuve d'endurance des sportives haut de gamme vendues sur le marché.

La 2e place de l'équipage de la Toyota no 8 Alonso/Buemi/Nakajima lui assure le titre de champion du monde d'endurance des pilotes pour la saison 2018/19 qui se termine avec les 24 Heures du Mans.

Notre but principal était de nous battre pour le championnat, a expliqué Alonso. C'est pour cela que j'ai disputé toute la saison et pas seulement Le Mans comme avant.

Fernando Alonso a quitté la F1 à la fin de 2018, et a indiqué qu'il avait d'autres défis à relever en 2020. Il s'agirait notamment du rallye Dakar, ce qu'il n'a toutefois pas encore confirmé.