Victoire convaincante du Canada en lever de rideau de la Gold Cup

Jonathan David a marqué deux fois à ses débuts à la Gold Cup et il a aidé le Canada à vaincre la Martinique 4-0, lors du premier match du groupe A, samedi.

Junior Hoilett et Scott Arfield ont aussi fait bouger les cordages pour le Canada, qui a gagné un premier match à la Gold Cup depuis son gain de 4-2 face à la Guyane française en ouverture du tournoi de 2017. Il s'agissait aussi d'une sixième victoire d'affilée du Canada toutes compétitions confondues, par un pointage combiné de 27-1.

David, qui est âgé de 19 ans et qui joue pour le KAA La Gantoise en première division belge, a ouvert le pointage pendant la 33e minute de jeu quand il a profité d'une erreur du camp martiniquais. Daniel Herelle n'a pas pu maîtriser une passe du gardien Loïc Chauvet et David a récupéré le ballon libre pour pousser calmement dans le coin du filet après avoir été plus patient que Chauvet.

David est revenu à la charge à la 53e minute, gonflant son total à six buts à ses cinq premiers matchs avec l'équipe nationale du Canada. David a profité d'une remise parfaite de Samuel Piette pour s'échapper et battre à nouveau Chauvet.

Hoilett a creusé l'écart à 3-0 à la 63e minute, à la suite d'un centre de David au deuxième poteau. Le tir initial de Hoilett a été stoppé par Chauvet, mais le ballon a rebondi sur le genou de Hoilett pour aboutir dans l'objectif.

Arfield a complété la marque pendant la 67e minute, sur une frappe à partir de l'extérieure de la surface de réparation.

Le gardien canadien Milan Borjan a réussi deux arrêts importants tard en première mi-temps contre Kévin Parsemain, le meilleur buteur de l'histoire de la Martinique.

Le Canada disputera son prochain match mercredi, à Denver, face au Mexique.