Les Penguins envoient Olli Maatta aux Hawks

Les Blackhawks de Chicago ont échangé l'attaquant Dominik Kahun et un choix de cinquième tour en 2019 contre le défenseur des Penguins Olli Maatta.

Âgé de 24 ans, Maatta a disputé 60 matchs avec Pittsburgh la saison dernière, récoltant 1 but et 13 aides. Deux fois champion de la Coupe Stanley, il a accumulé 25 buts et 82 aides en 362 matchs dans la LNH.

Maatta a ajouté 2 buts et 19 aides en 69 parties de séries éliminatoires. Il est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 à un salaire annuel moyen d'un peu plus de quatre millions de dollars américains.

De son côté, Kahun, 23 ans, a récolté 13 buts et 24 aides en 82 matchs à sa première saison dans la LNH avec les Blackhawks. Le Tchèque a encore une saison à écouler à son contrat de recrue d'une valeur moyenne annuelle de 925 000 $.