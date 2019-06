Milos Raonic déclare forfait, Félix Auger-Aliassime passe en finale à Stuttgart

C'est ce qu'indique le site officiel de l'ATP. On ne connaît pas la raison de l'abandon.

Selon certaines sources, son dos l'a fait souffrir cette semaine.

Auger-Aliassime passe donc automatiquement en finale, et profite d'une journée de congé supplémentaire.

Il affrontera l'Italien Matteo Berrettini, qui a battu en demi-finales samedi l'Allemand Jan-Lennard Struff 6-4 et 7-5.

Raonic a donc privé les amateurs d'une demi-finale 100 % canadienne à Stuttgart. Un match que Raonic avait envie de disputer.

Ce sera super, avait réagi Raonic sur le site de l'ATP. Félix a très bien joué (en quarts). Il m' a beaucoup impressionné en réussissant à tenir le coup et s'en sortir à la fin. Ce sera dur pour moi, car Félix joue bien depuis six mois. Je dois tenter de trouver son point faible.

Shapovalov en finale en double

Denis Shapovalov a continué son chemin à Stuttgart dans le tournoi de double. Samedi, il a atteint la finale.

Le joueur canadien et son partenaire de double, l'Indien Rohan Bopanna, ont défait les Australiens Nick Kyrgios et Matt Reid en deux manches de 6-3 et 6-4.

Ils se qualifient pour la finale du tournoi, et affronteront l'Australien John Peers et le Brésilien Bruno Soares.

Peers et Soares, les favoris du tournoi, ont eu du mal à éliminer les Autrichiens Oliver Marach et Jurgen Melzer en trois manches de 7-6 (7/4), 5-7 et 10-6

Rappelons que Milos Raonic, également inscrit en double, avait été éliminé en quarts de finale.