Natation artistique : le Canada brille à la super finale des Séries mondiales

La Montréalaise Jacqueline Simoneau a contribué à ces trois résultats.

Simoneau et Claudia Holzner ont gagné la première médaille de la journée, terminant en 3e position de l'épreuve technique en duo grâce à un total de 87,6666 points.

Ce sont les représentantes de l'Ukraine Marta Fiedina et Anastasiya Savchuk (92,0505) qui ont terminé au sommet, tandis que les Italiennes Linda Cerruti et Costanza Ferro (89,0333) ont pris le 2e rang.

Le duo Simoneau-Holzner fait partie de la délégation de neuf athlètes qui participera aux Jeux panaméricains à Lima, au Pérou, plus tard cet été.

Simoneau a ensuite remporté sa deuxième médaille de bronze de la journée lors de l'épreuve technique en solo. Elle a récolté 83,5809 points et a été devancée uniquement par l'Espagnole Ona Carbonell (90,8142) et Fiedina (90,6254).

Le Canada a terminé la journée en décrochant le bronze lors de l'épreuve technique par équipe. Simoneau, Holzner et leurs compatriotes Andrée-Anne Côté, Camille Fiola-Dion, Rebecca Harrower et Audrey Joly étaient toutes en action pour l'occasion. Elles ont complété l'épreuve avec une note de 87,8845 points, tout juste derrière l'Ukraine (92,8734) et l'Espagne (89,7990).