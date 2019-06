Zdeno Chara jouait malgré de multiples fractures à la mâchoire

Le capitaine des Bruins de Boston, Zdeno Chara, souffrait de multiples fractures à la mâchoire et a disputé les trois derniers matchs de la finale de la Coupe Stanley avec deux plaques, quelques fils et des vis pour tenir le tout en place.

Chara a confirmé l'étendue de la blessure vendredi, alors que les joueurs vidaient leur casier deux jours après avoir perdu le septième match de la finale face aux Blues de Saint Louis.

Le joueur de 42 ans a été atteint au visage par une rondelle lors de la première période du quatrième match. Il était revenu sur le banc des siens, sans jouer. Il a toutefois fait un retour au jeu lors du cinquième match et a participé au reste de la série.

Quand vous êtes atteints par une rondelle ou que vous bloquez un tir, il n'y a rien à faire. Vous devez être prêts à sacrifier votre corps pour pratiquer ce sport. Zdeno Chara

Les Blues ont gagné la coupe Stanley pour une première fois dans leur histoire mercredi, battant les Bruins 4-1 dans le match ultime.

Chara a affirmé qu'il avait appris cette saison qu'il pouvait pousser son corps encore plus loin qu'il le croyait possible. Il a aussi avoué avoir subi une blessure au bas du corps dont la nature n'a pas été dévoilée, ce qui l'a contraint à rater le quatrième match de la finale de l'Association de l'Est face aux Hurricanes de la Caroline.

« Il est comme ça, a dit l'attaquant des Bruins Jake DeBrusk au sujet de son capitaine. C'est une des raisons pour lesquelles il est une source d'inspiration. Les joueurs veulent l'aider. »

L'attaquant Brad Marchand a indiqué qu'il était ralenti par des blessures à l'aine et à l'abdomen, ainsi qu'une élongation à une main subie lors d'un match simulé disputé pour garder la forme après avoir vite balayé les Hurricanes.

Le défenseur Kevan Miller s'est présenté avec des béquilles et a indiqué qu'une fracture à une rotule l'a forcé à rater l'ensemble du tournoi de fin de saison. Patrice Bergeron a aussi confirmé souffrir d'une blessure à l'aine.

Brad Marchand Photo : Getty Images / Adam Glanzman

Ce qui faisait toutefois le plus mal aux Bruins, c'était la douleur de ne pas avoir gagné le dernier match de la saison.

« Vous commencez à vous poser des questions, a dit Marchand, qui a gagné la Coupe Stanley en 2011 avant de perdre en finale deux ans plus tard. Quand vous êtes si près, que vous pouvez presque y goûter, ça vous donne encore plus envie d'y arriver. Et ça rend la défaite encore plus difficile à digérer. »

Quand vous savez à quel point c'est agréable de gagner, ça devient une source de motivation. Brad Marchand

DeBrusk a noté que sa famille était avec lui et tentait de le consoler depuis la défaite de mercredi soir.

Mais les mots ne peuvent pas vraiment l'aider à oublier sa peine.

« Les gens disent qu'ils sont fiers de vous, mais ce n'est pas ce que vous ressentez, a-t-il dit. Vous passez si près, puis vous perdez, vous perdez devant vos partisans lors d'un match numéro sept. Il est impossible de perdre d'une pire façon. »