Mondial féminin : triplé de Cristiana Girelli dans une victoire de l'Italie

L'Italie s'est aisément qualifiée vendredi pour les huitièmes de finale du Mondial féminin en France. Aurora Galli et Cristiana Girelli ont mené leur sélection à une convaincante victoire par blanchissage de 5-0 contre la Jamaïque.

Girelli a brillé avec un triplé, tandis que Galli s'est illustrée avec un doublé. Les Italiennes pointent en tête du groupe C avec deux victoires et une priorité de trois points sur les Brésiliennes et les Australiennes.

L'attaquante a d'abord touché la cible sur un tir de pénalité à la 12e minute de jeu, puis a retrouvé le fond du filet à la 25e et après la mi-temps à la 46e. La milieu de terrain a mis la rencontre hors de portée des Jamaïcaines avec des réussites à la 71e et 81e.

Les Caribéennes, courageuses mais maladroites, n'ont pas démérité. Elles ont tenté jusqu'à la dernière minute de marquer le premier but de leur histoire en Coupe du monde, en vain.

Les Italiennes ont quant à elles fait le plein de confiance avant d'affronter les Brésiliennes. Elles n'auront besoin que d'un verdict nul mardi pour s'assurer de la 1re place du groupe C.

Plus tôt dans la journée, les Japonaises ont conservé leur dossier sans défaite après deux affrontements dans le groupe D. Les championnes du Mondial de 2011 ont enregistré un gain de 2-1 face aux Écossaises.

Mana Iwabuchi a décoincé la marque à la 23e minute de jeu et sa coéquipière Yuika Sugasawa a creusé l'écart à la 37e à l'issue d'un tir de pénalité.

Lana Clelland a réduit l'écart de moitié à la 88e, mais la remontée de l'Écosse ne s'est pas concrétisée.

Au même titre que la Jamaïque, la nation britannique participe à la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Elle tentera de récolter un premier point mercredi contre l'Argentine.