Alphonso Davies et le Canada en ouverture de la Gold Cup contre la Martinique, samedi

Le Canada fait partie du groupe A avec Cuba, la Martinique et le Mexique.

Les Canadiens commenceront leur tournoi face aux Martiniquais, tandis que le Mexique affrontera Cuba.

Parmi les joueurs à surveiller, il y aura Alphonso Davies, âgé de 18 ans.

L'attaquant d'Edmonton avait émerveillé le monde il y a deux ans dans la Gold Cup en devenant le premier joueur né dans les années 2000 à marquer en sélection nationale (alors âgé de 16 ans).

Il avait marqué trois buts au total.

Aujourd'hui âgé de 18 ans, et après une saison avec le Bayern de Munich, il sera un des joueurs à surveiller dans l'équipe canadienne.

Le deuxième match du Canada aura lieu mercredi 17 juin à Denver. Ce sera contre les Mexicains.

Le Canada a remporté deux fois la Gold Cup, la dernière fois en l'an 2000 contre la Colombie. Le Canada avait aussi remporté le titre en 1985 quand le tournoi s'appelait le Championnat de la Concacaf.

La Gold Cup 2019, la Coupe des nations de la Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), est co-organisée par les États-Unis, le Costa Rica et la Jamaïque, et se déroule du 15 juin au 7 juillet:

Groupe A: Canada, Cuba, Martinique, Mexique

Groupe B: Bermudes, Costa Rica, Haïti, Nicaragua

Groupe C: Curaçao, Jamaïque, Honduras, Salvador

Groupe D: États-Unis, Guyana, Panama, Trinité-et-Tobago

Les équipes les plus titrées (entre parenthèses, l'année du dernier titre) sont: