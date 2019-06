Les Raptors de Toronto sont champions de la NBA

La troupe de Nick Nurse a éliminé les champions en titre, les Warriors de Golden State, grâce à une victoire de 114-110 dans le sixième match.

« La boucle est bouclée pour le basketball au Canada : le basket a été inventé par un Canadien, le premier match dans la NBA a eu lieu à Toronto, et maintenant les Raptors ont mérité un titre de la NBA », a dit le commissaire de la ligue, Adam Silver, au moment de présenter le trophée Larry O'Brien aux nouveaux champions.

Ce match époustouflant a connu une fin un peu chaotique. Pascal Siakam a donné l’avance à Toronto 111-108, avec 26,5 secondes à jouer.

Un panier de deux points de Stephen Curry a rapproché Golden State, puis les Raptors ont frôlé la catastrophe. Un revirement commis par Danny Green a donné une chance de tir de trois points à Curry mais il a raté la cible, avec huit secondes à écouler.

Kawhi Leonard a scellé l'issue du match avec deux lancers francs.

Kyle Lowry a brillé avec 26 points, dont 21 en première demie. Siakam a cumulé 26 points, épaulé par 22 points chacun pour Leonard et Fred VanVleet.

Du côté des Warriors, Klay Thompson a inscrit 28 points avant de devoir quitter, blessé au genou gauche.

« J'ai arrêté de penser au match, mais seulement à lui. Puis, il a fallu se remettre au travail et battre les Warriors », a déclaré Kawhi Leonard.

Golden State avait prolongé la série en gagnant 106-105 à Toronto, lundi soir.

L'entraîneur des Warriors Steve Kerr a tenu, d'abord et avant tout, à féliciter les gagnants.

« Ils sont une équipe de basketball fantastique. Excellente défensivement, ils partagent le ballon, ils jouent un style agréable à regarder, avec des joueurs qui excellent des deux côtés du terrain et plusieurs vétérans. Je suis vraiment content pour eux, gagner un championnat est le but ultime de cette ligue, et ils ont plusieurs joueurs qui le méritent », a dit Kerr au début de sa conférence de presse.

« Alors bravo à Toronto, leur organisation, leurs partisans. Ils sont champions et ils le méritent. », a-t-il ajouté

C’est un premier sacre pour une équipe canadienne [NBA, LNH et MLB, NDLR] depuis la victoire des Blue Jays de Toronto lors des Séries mondiales d’octobre 1993.

Plus de détails à venir.