Félix Auger-Aliassime en quarts de finale à Stuttgart

Félix Auger-Aliassime poursuit son chemin, jeudi, au tournoi sur gazon de Stuttgart en Allemagne. Le Québécois s'est qualifié pour les quarts de finale grâce à une victoire de 7-5 et 6-4 contre le Français Gilles Simon.

Il a signé des bris décisifs tard dans chacune des manches. Il n'a jamais paru inquiété pendant le match de 90 minutes.

L'espoir du tennis canadien a ravi les balles de son adversaire quatre fois en sept tentatives. Simon a de son côté profité de la moitié de ses quatre occasions.

Le finaliste au tournoi de Lyon, en France, il y a moins de trois semaines, a décoché 15 as et commis 5 doubles fautes. Il a notamment remporté 79 % (31 en 39) des points avec son premier service.

Auger-Aliassime se retrouvera en quarts de finale devant le joueur qualifié Dustin Brown, vainqueur 6-4, 6-7 (3/7) et 6-3 d'un duel tout allemand contre le favori Alexander Zverev (no 1).

Shapovalov avance en double, pas Raonic

Les Canadiens Denis Shapovalov et Milos Raonic n'ont pas connu le même sort en quarts de finale en double.

Shapovalov a gagné sa bataille en compagnie de l'Indien Rohan Bopanna par un score de 6-4 et 6-3 sur le duo français composé de Lucas Pouille et de Jo-Wilfried Tsonga.

Le jeune gaucher avait raté mardi son entrée en simple sur le gazon.

Raonic a quant à lui subi une défaite de 2-6 et 4-6 aux côtés du Suédois Robert Lindstedt contre le tandem autrichien formé d'Oliver Marach et de Jurgen Melzer (no 4).

Le grand serveur se mesurera vendredi en simple au Hongrois Marton Fucsovics avec à l'enjeu une place dans le carré d'as.

Un triomphe de Raonic (no 6) face à Fucsovics jumelé à un gain d'Auger-Aliassime donnerait lieu à une demi-finale 100 % canadienne. Les représentants de l'unifolié sont les deux têtes de série restantes dans le tableau principal.

Autres résultats des huitièmes de finale :