Raptors : Boris Siakam savoure chaque instant de la carrière de son frère Pascal

C’est ce qu’a raconté jeudi Boris Siakam, frère du dynamique ailier des Raptors de Toronto, à quelques heures du match 6 de la finale de la NBA.

Pascal, on savait, c’était le football, a expliqué l’aîné Siakam en entrevue à RDI. Mais subitement, il est devenu plus grand que nous tous, et il a commencé à jouer au basket. On savait qu’il était très athlétique, on s’est dit que ça pourrait marcher.

Boris Siakam a aujourd’hui 32 ans. Il a disputé quatre saisons avec l’Université Western Kentucky, de 2004 à 2008. Ses frères Christian, avec IUPUI, et James, avec Vanderbilt, ont aussi joué dans la NCAA.

Boris Siakam est à droite du panier. Photo : Associated Press / Matt York

Le talent de Pascal, le benjamin de la famille, était indéniable, mais c’est surtout son attitude qui fait de lui la vedette en puissance qu’on connaît.

Pascal fait la fierté de notre famille, on savoure chaque moment. Il est toujours en gymnase, il veut toujours progresser.

Au cœur de cette motivation, il y a Tchamo Siakam, le père de la famille, qui est décédé en 2014 dans un accident de voiture au Cameroun. Pascal était à l’Université New Mexico State et n’a pas pu assister aux funérailles.

Il a dédié sa carrière à notre papa, raconte Boris. Pour lui, c’est plus que le basket, ç’a beaucoup de signification, il joue avec beaucoup d’effort. Il veut prouver que le rêve n’était pas en vain.

Consulter sous forme de texte Boris Siakam en entrevue à RDI avec Alexis De Lancer

Son histoire, selon Boris, ne peut qu’inspirer les jeunes de partout dans le monde. C’est un très grand moment pour le basket africain. Ça prouve que, si tu travailles, il n’y a pas de limites à où ça peut te mener. C’est quelque chose que Pascal aime promouvoir.

Il veut inspirer d’autres jeunes comme lui, en espérant qu’il y ait beaucoup de gens qui regardent le basket au Cameroun et en Afrique en général.

On peut difficilement le voir comme observateur neutre et objectif, mais Boris Siakam a bon espoir que la série finale, que les Raptors mènent 3-2, va se terminer jeudi soir à Oakland.