Les Jays mettent fin à une série de cinq défaites

Rowdy Tellez a cogné un grand chelem et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Orioles 8-6 mercredi, à Baltimore.

Toronto retrouvait le chemin de la victoire, après cinq défaites de suite.

Tellez a procuré une avance de 6-1 aux siens en cinquième manche avec son grand chelem et a été accueilli au marbre par Vladimir Guerrero fils, Lourdes Gurriel fils et Justin Smoak.

Guerrero a signé un troisième match de trois coups sûrs, claquant notamment un septième double.

Tellez a aussi volé un but, tout comme Luke Maile.

Le gérant des Jays, Charlie Montoyo, a fait appel à sept lanceurs au total.

Du côté des Orioles, Trey Mancini a cogné un triple et un circuit en solo.

David Hess a permis quatre points en autant de manches. Hess a un dossier de 1-9 et une moyenne de 7,20. Il n'a brillé que le 1er avril, à Toronto, où il avait blanchi les Jays en six manches et un tiers, retirant huit frappeurs au bâton.

La série au Maryland se termine jeudi, avec comme partants Marcus Stroman et Gabriel Ynoa. Les Blue Jays disputeront ensuite trois matchs à Houston.