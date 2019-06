Les Raptors et les Warriors se préparent pour un dernier choc à Oakland

OAKLAND – Quand les centaines de partisans torontois ont finalement quitté le Oracle Arena vendredi dernier, après avoir chanté et applaudi pendant près d’une heure la victoire de leur équipe dans le quatrième match, un retour dans la baie de San Francisco semblait plus qu’incertain pour les Raptors et les Warriors. Pourtant, nous y voilà. Après une journée de repos pour traverser le continent, les deux équipes étaient mercredi à Oakland pour un dernier entraînement avant le sixième match, jeudi soir.