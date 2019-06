Mondial féminin : la France aux portes du tour éliminatoire

Les Bleues ont fait un grand pas vers les huitièmes de finale de leur Mondial à domicile en battant la Norvège 2-1, mercredi, à Nice, malgré un but contre son camp de Wendie Renard.

Il suffira d'un nul contre le Nigeria le 17 juin, à Rennes, pour que les joueuses de Corinne Diacre finissent en tête de leur groupe.

Valérie Gauvin, écartée des titulaires du match d'ouverture, a inscrit le premier but, tandis qu'Eugénie Le Sommer a marqué le tir de pénalité de la victoire.

Dans l’autre match du groupe A, le Nigeria s'est accroché à son rêve de huitièmes de finale.

La meilleure nation africaine a battu la Corée du Sud 2-0 avec des buts de Kim Do-yeon, contre son camp, et d’Asisat Oshoala.

Cette défaite pousse dangereusement la Corée du Sud vers la sortie. Seul un improbable concours de circonstances pourrait permettre à celles qui avaient pourtant atteint les huitièmes de finale du Mondial de 2015 de poursuivre cette édition 2019.

Les Allemandes presque qualifiées

Sans convaincre, l'Allemagne, une des favorites de la Coupe du monde, a fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale en battant l'Espagne 1-0, à Valenciennes.

Les Allemandes, qui l'ont emporté avec un but de Sara Däbritz à la 42e minute, sont bien parties pour terminer en tête du groupe B, synonyme d'un duel de huitièmes de finale plus abordable. Avec six points, elles devancent déjà de trois longueurs leur adversaire du jour.

Les 2es du groupe pourraient en revanche avoir le redoutable privilège de croiser la route des États-Unis, qui ont établi mardi le nouveau record de la plus large victoire en Coupe du monde en écrasant la Thaïlande 13-0.