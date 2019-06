Les Alouettes, une équipe déplumée en quête de rédemption

Les divorces avec l'entraîneur-chef Mike Sherman et le controversé quart-arrière Johnny Manziel et l'interminable saga concernant la vente de l'équipe, qui appartient maintenant à la Ligue canadienne de football (LCF), ont fait les manchettes depuis l'hiver.

Le moment est venu d'enfiler les crampons, les épaulières et les nouveaux uniformes pour tenter de redresser une barque qui prend l'eau depuis plusieurs campagnes.

La sempiternelle question du quart partant a encore meublé les conversations au camp. Non sans peine, Antonio Pipkin a obtenu les rênes de l'attaque devant ses homologues Vernon Adams fils et Matthew Shiltz.

N’ayant pas su trouver du renfort parmi les vétérans disponibles, le directeur général Kavis Reed a pigé dans l’U Sports. Il s’est entendu avec Hugo Richard et Christ Merchant. Le premier a été ajouté à l’équipe d’entraînement, tandis que le second n’a pas su éviter le couperet, tout comme Jeff Mathews d'ailleurs.

Sans dire que Pipkin se retrouve déjà sur la corde raide, ses performances devront être inspirées dès le commencement. L’entraîneur-chef Khari Jones, qui a succédé à Sherman au pied levé, voudra éviter un lent départ qui pourrait être coûteux lorsque l'automne pointera à l'horizon.

Quatre matchs contre des rivaux de division, partagés équitablement entre les Tiger-Cats de Hamilton et le Rouge et Noir d’Ottawa, sont prévus durant le premier tiers du calendrier.

Antonio Pipkin (no 17) et Bo Lokombo (no 20) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes