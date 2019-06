Mondial féminin : les arbitres, des athlètes de haut niveau

Avant de s’envoler vers la France, les arbitres féminines ont dû suivre tout un processus : tournois de sélection, évaluations, tests physiques, tests médicaux, etc. Tout comme le jeu lui-même, l’arbitrage est un milieu très compétitif.

D’abord, les arbitres travaillent pendant parfois 8 à 12 ans pour atteindre la liste FIFA. Une fois sur la liste, le processus pour être sélectionnée pour la Coupe du monde commence trois ans avant l’événement. Elles doivent passer plusieurs étapes de sélection. Elles ont fait un long chemin pour y arriver , explique Michelle Pye, ancienne arbitre internationale maintenant instructrice à la CONCACAF.

En décembre dernier, la FIFA a dévoilé sa sélection de 27 arbitres et de 48 assistantes pour le Mondial. Mais la présence de ces femmes sur le terrain n’était pas garantie.

Les arbitres sont soumises à des tests physiques de haute intensité avant chaque tournoi, et il n’y a pas de place à l’échec. Elles doivent réussir des sprints, puis un test par intervalles. Si elles ratent, ne serait-ce qu’un sprint, ça peut faire la différence entre arbitrer à la Coupe du monde ou pas , raconte Mme Pye.

La forme physique est primordiale chez les arbitres, car celles-ci ne peuvent réclamer un changement en plein match si le corps ne suit plus.

Il n’y a aucune concession qui est faite en ce qui concerne la forme physique. Les entraînements quotidiens des arbitres sont suivis à travers une montre spéciale. La FIFA et la CONCACAF regardent constamment nos statistiques pour voir si on s’entraîne assez fort ou si notre rythme cardiaque est bien , ajoute-t-elle.

L’officielle principale du match court en moyenne entre 10 et 15 kilomètres à haute intensité pour suivre l’action.

Et les décisions importantes surviennent majoritairement dans les dernières minutes de jeu, un penalty par exemple. Et tu dois être là, il n’y a pas d’excuse. Michelle Pye

En plus d’être prêtes physiquement, les arbitres doivent avoir un mental d’acier pour endurer la pression.

Nous faisons de la visualisation pour passer par dessus le stress et la peur de faire une erreur et de laisser tomber tout le monde devant les caméras et tous les partisans. Aucune arbitre ne veut faire une erreur qui affecte un match. Il y a aussi la pression d’être loin de la maison pour plusieurs arbitres qui sont aussi des mamans , indique Michelle Pye.

Quand le tournoi commence, c’est un match à la fois. Les officielles ne sont assurées que d’une assignation lors du Mondial. Le reste de leur tournoi dépend de leur performance sur le terrain.

Leurs actions ne sont pas seulement scrutées à la loupe par les amateurs du ballon rond, elles sont aussi observées dans les moindres détails par des évaluateurs de la FIFA, chargés de choisir les arbitres qui avancent aux tours suivants.

Après la phase de groupe, comme pour les équipes, plusieurs arbitres rentreront à la maison. Seulement celles qui ont fait les meilleures performances seront sélectionnées pour les tours éliminatoires. Il y a aussi un élément incontrôlable, les performances des sélections nationales , dit Pye.

En effet, les arbitres ne peuvent normalement pas officier les matchs qui engagent des pays de leur confédération ou ceux qui peuvent influer sur le parcours de leur pays, par souci d’équité. Il se peut donc que la meilleure arbitre du tournoi ne soit pas affectée à la finale si son pays joue pour le titre.

Est-ce que ça signifie que les arbitres ne comptent pas pour leur pays?

Quelle question, répond Michelle Pye en riant. Mais non, c’est sûr que c’est incroyable pour la nation. Et c’est positif pour nous d’avoir de bonnes joueuses, nous pouvons arbitrer du bon soccer fréquemment. Mais bon, à un certain point, si elles n’avancent pas, on se dit que ce n’est pas la pire chose pour nous.

Au-delà de la performance et de la pression qui vient avec une participation au Mondial, les arbitres retiennent surtout les beaux moments.