Mondial féminin : les Américaines critiquées pour leurs célébrations

Après avoir creusé l'écart à 9-0 à la 79e minute de jeu, la capitaine Megan Rapinoe a déployé ses bras afin de reproduire les ailes d'un avion, a tournoyé, a glissé au sol et a festoyé avec ses coéquipières au banc des joueuses.

Nous avons évidemment le plus grand respect pour toutes les équipes que nous affrontons, mais c'est la Coupe du monde , a expliqué Rapinoe.

L'ancienne attaquante américaine Abby Wambach s'est portée à la défense de ses compatriotes sur Twitter. La détentrice du record pour le nombre de buts internationaux a répondu à ceux qui ont qualifié les célébrations d'excessives.

Pour tous ceux qui ont un problème avec le fait d'inscrire beaucoup de buts : pour certaines joueuses, il s'agit d'un premier but en Coupe du monde, et elles devraient être enthousiastes. Mettez-vous à leur place. C'est votre rêve de jouer et de marquer un but en Coupe du monde. Célébrez. Auriez-vous dit à une équipe masculine de ne pas marquer ni célébrer?

L'ex-attaquante américaine Abby Wambach