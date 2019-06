Bianca Andreescu ratera fort probablement Wimbledon

En rééducation pour une déchirure à l'épaule droite, la Canadienne Bianca Andreescu a de « bonnes chances » de rater la saison sur gazon, et donc le grand chelem de Wimbledon, a affirmé mardi son entraîneur Sylvain Bruneau.

Il y a deux semaines, l'athlète de 18 ans a déclaré forfait après son premier match aux Internationaux de France en raison de sa blessure.

« Elle a fait plusieurs consultations avec des médecins pour voir ce qui en est, a expliqué Bruneau. On espère avoir un plan d’ici la fin de la semaine et commencer la réhabilitation. À ce moment-ci, on n’a pas d’idée certaine de quand elle va reprendre la compétition. »

Elle va avoir du travail à faire sur le plan de la réhabilitation. J’espère qu’elle sera prête pour la Coupe Rogers. Sylvain Bruneau, entraîneur de Bianca Andreescu

Aucune opération n’est envisagée pour le moment.

Si elle est prête pour la Coupe Rogers à Toronto début août, Andreescu, meilleure Canadienne au classement de la WTA en 23e place, aura une place assurée dans le tableau principal, a mentionné Sylvain Bruneau.

L'Ontarienne effectuait aux Internationaux de France un retour au jeu après avoir mis deux mois à soigner une première déchirure à l'épaule droite. Cette blessure s'est révélée le 25 mars, au tournoi de Miami, à son 15e match en 28 jours.