Leylah Annie Fernandez sur un nuage après sa victoire à Roland-Garros

« Je suis émue. Je ne sais pas comment décrire le sentiment que j’ai en ce moment. J’ai toujours voulu gagner un grand chelem, surtout Roland-Garros, qui est un de mes tournois préférés depuis que je suis très jeune », a-t-elle expliqué mardi en entrevue à Gravel le matin, le sourire dans la voix.

Pour parvenir à être sacrée championne du prestigieux tournoi, la joueuse de 16 ans a dû travailler d'arrache-pied en plus de devoir composer avec certains commentaires négatifs à son égard.

« Quand j’étais jeune, on me disait que je ne gagnerais pas de match sur terre battue parce que j’étais trop petite, pas assez forte et que mes coups étaient trop faciles à retourner. Mais mon père, qui est mon coach, a cru en moi et m’a beaucoup poussée pendant l’année. Il m’a dit de ne pas lâcher ce rêve de gagner Roland-Garros. De pouvoir le faire samedi, c’était très spécial et je suis très contente. J’ai travaillé très fort dans les dernières années pour ce moment-là. »

Leylah Annie Fernandez Photo : Tennis Canada

La Montréalaise est très optimiste pour ses compétitions à venir et songe déjà à son parcours chez les professionnelles.

J’espère être dans le top 200 de la WTA à la fin de l’année. Mais on ne sait jamais, peut-être que l’année prochaine je pourrai jouer à Roland-Garros avec les femmes, en qualifications ou dans le tableau principal. On sait que ça va être très difficile et je vais devoir m’entraîner très fort tous les jours. Leylah Annie Fernandez

Plus tard cet été, Fernandez ne participera pas au grand chelem junior de Wimbledon. Elle a choisi de prendre part à des tournois au Canada, dont les Challengers de Winnipeg, Gatineau et Granby. Elle vise ensuite la Coupe Rogers à Toronto.