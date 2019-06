Mondial féminin : la FIFA revoit à la baisse le nombre de matchs à guichets fermés

La FIFA avait écrit sur son site le 7 mai qu'on « pouvait encore acheter des billets pour quelques matchs », laissant croire que les billets se vendaient bien.

Son président, Gianni Infantino, avait dit le 6 juin qu'il y avait 20 matchs à guichets fermés sur les 52, et qu'il espérait dépasser le nombre d'un million de billets vendus. Mais les matchs du premier week-end se sont déroulés devant plusieurs sièges vides.

À la demande de l'agence Associated Press, la FIFA a revu mardi à la baisse ses chiffres.

Il y a donc à ce jour 14 matchs à guichets fermés.

Durant le premier week-end, seuls les matchs France-Corée du Sud à Paris et Brésil-Jamaïque à Grenoble l'ont été.

La FIFA n'a toutefois pas voulu expliquer à l'Associated Press pourquoi M. Infantino a gonflé le nombre de matchs disputés à guichets fermés.

Stratégie ou optimisme?

Certains amateurs ont arrêté de chercher des billets et ont changé leurs plans quand la FIFA a mentionné qu'il ne restait plus beaucoup de billets.

« Si les amateurs ne viennent pas aux matchs, ils manquent un beau spectacle », a affirmé Nikita Parris, qui a marqué le premier but de l'Angleterre face à l'Écosse.

Comme on peut l'imaginer, les trois matchs du tour préliminaire de la France sont à guichets fermés.

Les derniers billets pour le match contre la Norvège se sont vendus après la victoire décisive de 4-0 des Françaises contre les Coréennes.

« Les gens attendaient de voir le résultat de notre premier match, a dit l'entraîneuse française Corinne Diacre mardi. Nous avons fait ce qu'on attendait de nous. Il reste six marches à monter. »

La FIFA dit que les demi-finales et la finale se joueront à guichets fermés.

Selon les chiffres que la fédération a fournis, 460 748 billets ont été « alloués » (vendus et donnés?) à des Français, 130 905 à des Américains et 29 307 à des Britanniques, le reste des billets vendus allant à tous les autres pays réunis.

La FIFA prédit que les matchs de groupe des Américaines, championnes en titre, se joueront à guichets fermés, à commencer par leur premier match contre la Thaïlande, à Reims, mardi.

« À chaque Coupe du monde, on voit que l'intérêt est de plus en plus grand », a dit l'attaquante américaine Alex Morgan.