Les Warriors gâchent la fête à Toronto, Durant se blesse à nouveau

Lowry a tenté un tir pour la victoire lorsque les dernières secondes s'écoulaient au tableau indicateur, mais le ballon n'a pas atteint l'objectif.

« Draymond [Green] a touché un peu le ballon », a affirmé Kyle Lowry en parlant du dernier tir du match, qui n'a pas atteint l'objectif. Si l'ailier fort des doubles champions en titre n'avait pas dévié l'objet de sa trajectoire, le meneur de jeu des Raptors est convaincu que le tir avait une forte chance d'être bon.

Toronto l'aurait emporté alors qu'il n'y avait plus de temps au cadran, mais plutôt que de célébrer la victoire avec une explosion de joie, les partisans torontois, bruyants jusque dans les derniers instants du match, sont retournés bredouilles à la maison. Quelques applaudissements timides ont accompagné les deux équipes à leur sortie du terrain.

Les Raptors auront une deuxième occasion d'être sacrés champions pour la première fois de leur histoire jeudi à Oakland. La formation californienne a perdu les deux matchs disputés à domicile en finale et elle sera à nouveau privé du joueur par excellence des deux dernières finales.

Les Warriors ont enfin pu compter sur l'apport de Kevin Durant, inactif depuis le 8 mai en raison d'une blessure au mollet droit, mais seulement pendant un court moment. Au début du deuxième quart, Durant a posé son pied droit au sol dans une situation à un contre un face à Serge Ibaka et a aussitôt ressenti une douleur vive au bas de la jambe.

La vedette de Golden State est tombé au sol et il est rentré au vestiaire avec le soutien de ses coéquipiers. Nombre de supporteurs torontois ont applaudi lorsque Durant est tombé au combat. Ibaka et Lowry ont notamment demandé au public de faire preuve d'un peu de compassion et de respect.

Dans une conférence de presse émotive après le match, le président des Warriors, Bob Myers, a annoncé que Durant avait subi une rupture du tendon d'Achille.

« La première blessure en était une au mollet. Ce n'est pas une blessure au mollet, a expliqué Myers, la voix chevrotante au début de son allocution. Kevin Durant est un bon coéquipier, une bonne personne. Ce n'est pas juste. Je suis chanceux de le connaître. »

Durant passera un test d'imagerie par résonance magnétique mardi pour en connaître la gravité.

Kevin Durant (no 35), Serge Ibaka (no 9), Andre Iguodala (no 9) et Kyle Lowry (no 7) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le joueur par excellence des finales de 2017 et 2018 a raté les neuf rencontres qui ont suivi le cinquième duel du deuxième tour contre les Rockets de Houston. Les Warriors ont présenté un dossier de six victoires contre trois revers, tous subis aux mains des Raptors, lors de son absence.

Durant a démarré l'affrontement sur les chapeaux de roue avec une récolte de 11 points pendant le quart initial seulement, dont un sans-faute en trois tentatives sur des lancers de trois points. Il a également réussi 2 rebonds en 11 min 57 s d'action.

Curry a pris le relais avec une production de 31 points, incluant 23 avant la mi-temps. Il s'agit d'ailleurs d'un 10e match éliminatoire en 2019 où il boucle une demie avec 20 points ou plus, ce qui constitue un sommet. Kawhi Leonard le suit de près à ce chapitre avec neuf.

Toronto menait 103-97 avec moins de trois minutes au quart ultime après une poussée individuelle de 10 points de Leonard. Klay Thompson, deux fois plutôt qu'une, et Stephen Curry ont converti leurs lancers de trois points pour se sauver avec le gain.

« D'un côté, je suis tellement fier d'eux, le cœur et la ténacité qu'ils ont démontré, mais de l'autre, je suis dévasté pour Kevin. C'est un sentiment bizarre que nous avons tous présentement. C'est une victoire incroyable et une terrible défaite en même temps », a dit l'entraîneur des Warriors, Steve Kerr.

Pour les Raptors, Leonard a connu son match le plus difficile de la finale pendant trois quarts et demi, ratant la plupart de ses tirs, mais pendant 3 minutes dans la deuxième moitié du quatrième quart, l'ailier étoile a presque donné le championnat à son équipe.

Il a terminé la rencontre avec 26 points, 12 rebonds, 6 passes décisives, 2 vols et 2 blocs dans la défaite, une impressionnante ligne statistique, qui ne donne pas entièrement l'allure de sa performance en deux temps.

Kawhi Leonard (no 2) et Andre Iguodala (no 9) Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Une seule équipe dans l'histoire de la NBA a remonté l'abrupte pente de 3-1 pour enlever les grands honneurs. Les Cavaliers de Cleveland avaient comblé le gouffre les séparant des Warriors en 2016, avant de triompher en sept rencontres.

Golden State a pris sa revanche sur LeBron James et les Cavaliers lors des deux finales suivantes, une fois qu'un certain Kevin Durant les a rejoint à l'été 2016.

Avec la collaboration de Félix St-Aubin