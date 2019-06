Milos Raonic renoue avec l'action à Stuttgart

Le tandem canado-suédois s'est imposé 6-3 et 7-5 contre l'Américain Steve Johnson et le Français Gilles Simon au premier tour. Le match a duré 72 minutes.

Le 6e favori de la compétition allemande a raté la totalité de la saison sur terre battue qui s'est conclue dimanche à Roland-Garros avec le 12e sacre parisien de l'Espagnol Rafael Nadal.

Le dernier match de Raonic avant lundi remontait au 24 mars au troisième tour du Masters de Miami. Il avait plié devant le Britannique Kyle Edmund.

Il sera de retour sur le court mardi à l'occasion de son entrée en scène en simple. La 18e raquette mondiale a rendez-vous avec l'Australien Alexei Popyrin, 103e sur le circuit de l'ATP et issu des qualifications.

L'Ontarien de 28 ans avait participé à la finale lors de l'édition 2018. Le Suisse Roger Federer l'avait empêché de triompher sur la pelouse de Stuttgart.

Ses compatriotes Félix Auger-Aliassime (no 7) et Denis Shapovalov (no 8) seront également en action. Le premier affrontera le Letton Ernests Gulbis, le second se mesurera à l'Allemand Jan-Lennard Struff.

Auger-Aliassime s'est hissé du 22e au 21e rang lundi au dévoilement du nouveau classement masculin, tandis que Shapovalov a perdu une position pour atteindre la 25e.

L'Allemand Alexander Zverev (no 1), les Russes Karen Khachanov (no 2) et Daniil Medvedev (no 3), le Géorgien Nikoloz Basilashvili (no 4) et le Français Gaël Monfils (no 5) complètent le tableau des huit têtes de série à Stuttgart.