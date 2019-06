Antonio Pipkin, quart partant des Alouettes pour amorcer la saison

Vernon Adams fils et Matthew Shiltz, contre lesquels Pipkin était en compétition au camp, seront respectivement les deuxième et troisième quarts.

Pipkin, 23 ans, a disputé six matchs avec les Alouettes en 2018. L’Américain a complété 78 de ses 131 passes pour des gains de 1120 verges, avec 3 touchés et 8 interceptions. Il a aussi amassé 252 verges et 8 touchés par la course.

Pendant le calendrier préparatoire, il a réussi 6 passes en 15 tentatives pour 116 verges et 1 touché, des statistiques un moins reluisantes que celles d’Adams fils (11 en 23, 200 verges, 2 touchés, 1 interception).

Les Alouettes tiennent lundi premier entraînement depuis l’annonce du départ surprise de leur entraîneur-chef Mike Sherman samedi soir. Khari Jones a été choisi pour assurer l'intérim en plus de son travail de coordonnateur offensif.