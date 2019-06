Michael Woods 5e de la 2e étape du Critérium du Dauphiné

Woods a terminé dans le premier groupe de favoris de 9 coureurs, dont faisait partie le Britannique Chris Froome, qui a fini 11e.

Le Belge Dylan Teuns (Bahreïn) a remporté l'étape à Craponne-sur-Arzon en Haute-Loire. Il a endossé le maillot jaune de meneur. Il a 3 secondes d'avance sur Guillaume Martin et 20 secondes sur le Danois Jakob Fuglsang, qui a pris la 3e place et grignoté 4 secondes de bonification.

Teuns a devancé le Français Guillaume Martin (WGG).

Dans la saison, le Dauphiné est l'une des plus grandes courses d'une semaine, a rappelé Teuns. Aujourd'hui, il y a eu une grosse échappée. C'était dur, même en 20e position dans le peloton. Après, il fallait saisir l'opportunité. Dans le final, ça s'est très bien passé avec Guillaume Martin. Je le remercie pour ce qu'il a fait. Au sprint, il savait que j'étais plus rapide, il est resté dans ma roue, mais j'ai réussi à conclure. J'attendais cette victoire depuis un an et demi.

J'ai des chances de conserver le maillot jaune, car ça semble plus facile, a-t-il indiqué. Sur le chrono (mercredi), je vais tout donner pour le garder. Le Tour? J'étais très déçu de ne pas le faire l'an dernier. Cette année, je sais que j'y serai, et je m'en réjouis.

L'étape, menée à vive allure sur un parcours exigeant, a été animée par une échappée de 13 coureurs qui a contraint Chris Froome à mener la chasse.

Dylan Teuns, 27 ans, vainqueur du Tour de Pologne en 2017, s'est imposé pour la première fois au Dauphiné.

Le Québécois Hugo Houle (Astana) a terminé au 77e rang, à 13 min 43 s du vainqueur.

Au classement général, Woods est 6e avec un retard de 24 s sur le meneur, dans un groupe dont font partie Nairo Quintana (Movistar) et Froome (Ineos).

Houle est 107e (+24:40).

Ce Critérium du Dauphiné est pour Woods une première compétition depuis sa 10e place au Tour de Romandie au début du mois de mai, son quatrième top 10 de la saison.

Le cycliste canadien porte le maillot no 1 de l'équipe Education First, qui comprend notamment le vainqueur du Tour des Flandres, Alberto Bettiol.

Antoine Duchesne (FDJ), de Saguenay, aurait dû participer à ce Critérium du Dauphiné, mais il a dû être opéré à la jambe.

« J'avais des problèmes depuis plus de deux mois à la jambe gauche : endofibrose de l’artère iliaque, a-t-il expliqué sur sa page Instagram. Assez longue opération, mais tout s'est bien passé. On espère un retour à la fin août en course, et être présent aux grands prix de Québec et de Montréal. »

Mardi, les sprinteurs disposeront d'un terrain plus favorable au bout des 177 km conduisant du Puy-en-Velay en Haute-Loire à Riom dans le Puy-de-Dôme.

Classement de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné :