Félix Auger-Aliassime grimpe encore, et cogne à la porte du top 20 mondial

Félix Auger-Aliassime est lundi au 21e rang du classement mondial, après avoir gagné une place. L'Australienne Ashleigh Barty gagne 6 places et menace la Japonaise Naomi Osaka.

Le Québécois , qui a déclaré forfait pour les Internationaux de France, frappe à la porte du top 20 et se rapproche de Milos Raonic, meilleur Canadien au 18e rang.

Denis Shapovalov est 25e, en baisse d'une place.

Rafael Nadal, qui a remporté un 12e titre à Paris, reste no 2 mondial loin derrière Novak Djokovic, demi-finaliste à Paris.

Un total de 4770 points les séparent.

Roger Federer, qui a atteint les demi-finales, est 3e, à 1275 points de Nadal.

Dominic Thiem, finaliste une deuxième année d'affilée à Roland-Garros, conserve sa 4e place.

Deux joueurs entrent dans le top 10 : Karen Khachanov, quart de finaliste, atteint le 9e rang et Fabio Fognini, éliminé en huitièmes de finale, grimpe en 10e place (+2), son meilleur classement.

Stan Wawrinka, auteur d'un magnifique tournoi à Paris jusqu'en quarts de finale, bondit de 9 places et se classe 19e.

Et dire qu'il y a un an, il avait chuté à la 263e place après une longue convalescence.

Classement de l'ATP au 10 juin 2019 :

Novak Djokovic (SRB) 12 715 pts Rafael Nadal (ESP) 7945 Roger Federer (SUI) 6670 Dominic Thiem (AUT) 4685 Alexander Zverev (GER) 4360 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4215 Kei Nishikori (JPN) 4040 Kevin Anderson (RSA) 3565 Karen Khachanov (RUS) 2980 (+2) Fabio Fognini (ITA) 2785 (+2) John Isner (USA) 2715 (-1) Juan Martin Del Potro (ARG) 2695 (-3) Daniil Medvedev (RUS) 2625 (+1) Borna Coric (CRO) 2525 (+1) Marin Cilic (CRO) 2395 (-2) Gaël Monfils (FRA) 2055 (+1) Nikoloz Basilashvili (GEO) 1970 (-1) Milos Raonic (CAN) 1960 Stan Wawrinka (SUI) 1715 (+9) Roberto Bautista Agut (ESP) 1690 (+1) Félix Auger-Aliassime (CAN) 1 462 (+1)

Barty menace Osaka, Andreescu toujours 23e

Ashleigh Barty, championne à Paris et nouvelle no 2 mondiale, n'a que 136 points de retard sur Naomi Osaka, qui conserve sa place de no 1 malgré son élimination précoce au troisième tour sur la terre battue parisienne.

Les éliminations des favorites ont joué aussi en sa faveur, mais la Japonaise est plus que jamais menacée.

La Roumaine Simona Halep chute lourdement de cinq places, tandis que l'Américaine Serena Williams perd un échelon pour sortir du top 10 mondial.

La finaliste, Marketa Vondrousova, âgée de 19 ans, fait un bond de 22 places jusqu'à la 16e, son meilleur classement.

La Canadienne Bianca Andreescu reste au 23e rang, après son forfait à Paris. Éliminée au premier tour, Eugenie Bouchard baisse d'une place pour se classer 78e.

Rebecca Marino (142e) gagne trois places.

Classement de la WTA au lundi 10 juin :