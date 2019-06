David Ortiz atteint par balle en République dominicaine

Son père, Leo Ortiz, a confirmé l'information à la chaîne ESPN.

« On m'a téléphoné pour me dire que David était blessé et qu'il avait été amené à l'hôpital, mais je ne sais pas où il est exactement », a-t-il expliqué.

David Ortiz a disputé 20 saisons dans la MLB, dont 14 avec Boston. Il a gagné la Série mondiale à trois reprises (2004, 2007 et 2013) avant de prendre sa retraite en 2016.

Plus de détails à venir.