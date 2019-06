Finale de la Coupe Stanley : les Bruins gâchent la fête à Saint Louis

L’équipe de Boston l’a emporté 5-1 pour créer l’égalité 3-3 dans la finale de la Coupe Stanley, dimanche soir, à Saint Louis. L’ultime rencontre sera disputée mercredi, à Boston.

Brad Marchand a d'abord profité de l'avantage de deux hommes pour donner l’avance aux Bruins en première période. Brandon Carlo a doublé l'avantage des siens en enfilant l'aiguille à 2:31 du troisième engagement.

Inséré dans la formation pour la première fois depuis le 30 avril, Karson Kuhlman a par la suite touché la cible à mi-chemin au troisième tiers pour creuser l'écart 3-0. David Pastrnak a porté le coup fatal par la suite, avant que Zdeno Chara enfonce le clou dans un filet désert.

Tuukka Rask (à gauche) et David Pastrnak Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Tuukka Rask a été étincelant à plusieurs reprises pour conserver l'avance des siens et a repoussé 27 des 28 tirs dirigés vers lui du côté de Bruins, qui participent à la finale pour une troisième fois en 8 ans.

« Il [Rask] est notre meilleur joueur, a admis le défenseur des Bruins, Charlie McAvoy. Il multiplie ses efforts lorsque ça compte et nous avons toute la confiance du monde en lui. C'est notre pilier. »

Ryan O'Reilly a gâché le jeu blanc de Rask lorsqu'il a fait bouger les cordages à 12:01 au troisième vingt. Les hommes de Craig Berube ont dirigé 12 lancers lors des 4 avantages numériques offerts par les Bruins sans toutefois être en mesure de trouver le fond du filet.

Jordan Binnington a limité les dégâts lors des deux premières périodes chez les Blues, ne cédant qu'une seule fois sur 20 lancers. Le train a toutefois déraillé lors des 20 dernières minutes de jeu et le gardien recrue a totalisé 27 arrêts.

« On a confiance, a affirmé O’Reilly. On est une bonne équipe sur la route. Peut-être que c’est notre destinée : gagner la Coupe sur la route. »

Malgré l'atmosphère électrisante au Enterprise Center, les Bruins ont saisi leur chance au premier tiers.

Marchand a une fois de plus démontré la puissance de l'avantage numérique des Bruins, avec deux joueurs des Blues au cachot. L'attaquant a complété un tic-tac-toe en décochant un tir sur réception précis dans la partie supérieure du filet.

Alex Pietrangelo a fait sautiller la foule au deuxième engagement, avec Marchand au banc des pénalités. Il a d'abord profité d'un retour de lancer pour décocher un tir qui a frappé le poteau rapproché. McAvoy a rapidement bondi sur le disque, qui virevoltait dans le dos de Rask, et l'a frappé au vol pour empêcher Pietrangelo de remettre les compteurs à zéro.

Rask a de nouveau fermé la porte quelques instants plus tard devant O'Reilly pour préserver l'avance des siens. Carlo a jeté une douche froide sur les partisans des Blues en déjouant Binnington après que la rondelle eut effectué un bond capricieux.

« Je ne marque pas souvent, je les réserve pour les matchs importants », a plaisanté Carlo.

Inséré dans la formation pour la première fois depuis le 30 avril, Karson Kuhlman a par la suite touché la cible à mi-chemin au troisième tiers pour creuser l'écart 3-0.

Les espoirs des Blues ont semblé renaître de leurs cendres lorsque O'Reilly a touché la cible, moins de deux minutes plus tard.

Le Québécois Samuel Blais, qui remplaçait Ivan Barbashev dans la formation des Blues, a cependant été coupable d'un revirement derrière le but des siens, ce qui a permis aux visiteurs d’inscrire leur quatrième but. Sean Kuraly a soutiré le disque à Blais et Pastrnak a fait preuve de patience dans l'enclave avant de battre de vitesse Binnington.

Chara a enfoncé le clou en inscrivant son deuxième but des séries dans une cage déserte.

Les Blues ont été balayés à leurs trois participations précédentes à la finale de la Coupe Stanley, en 1968, 1969 et 1970, en tant que vainqueurs de la nouvelle association composée des six équipes d'expansion de la LNH.

« Si on m'avait dit qu'on jouerait le match no 7 de la finale il y a de ça deux mois, j'aurais signé tout de suite. On peut mieux jouer et on va mieux jouer mercredi », a assuré leur entraîneur Craig Berube.

Les Bruins ont remporté les grands honneurs face aux Canucks de Vancouver en 2011, avant de baisser pavillon devant les Blackhawks de Chicago en 2013.