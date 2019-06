Rory McIlroy triomphe avec panache à l’Omnium canadien

McIlroy, 30 ans, a marqué les esprits à quelques jours de l’Omnium des États-Unis, le troisième tournoi du grand chelem de l'année qui débute jeudi à Pebble Beach, en Californie.

Il s'est offert son seizième titre sur le circuit professionnel américain de golf (PGA) avec neuf oiselets, dont quatre d’affilée entre les trous no 11 et no 14, un aigle et deux bogeys, pour un total de 258 (-22).

L'ancien no 1 mondial a bouclé le quatrième tour avec une carte de 61 (-9), égalant son record personnel sur une journée sur le circuit PGA.

McIlroy, comeneur en début de journée avec deux autres joueurs, a paru en mesure de finir avec une carte rarissime de 59, mais il s'est déconcentré avec deux bogeys sur les trois derniers trous. Il a relégué l'Irlandais Shawn Lowry et l'Américain Webb Simpson, à égalité au 2e rang, à sept coups (265, -15).

« J'ai voulu commencer la journée avec beaucoup d’énergie. J'étais tellement libéré samedi et je voulais continuer sur cette lancée, cela a marché. Jouer comme cela donne beaucoup de confiance pour la suite de la saison, notamment pour l’Omnium des États-Unis la semaine prochaine », a souligné le Nord-Irlandais dont le quatrième titre en grand chelem remonte à 2014.

« J'ai réussi une belle semaine, je suis vraiment très fier de moi », a-t-il insisté.

Il faut descendre à la 50e place pour trouver le no 1 mondial Brooks Koepka, qui a remporté les deux dernières éditions de l’Omnium des États-Unis.

Le Britanno-Colombien Adam Hadwin a ramené une carte de 70 et il a conclu l'événement en 6e place. Il est le Canadien le mieux classé du tournoi. Ses compatriotes Mackenzie Hughes (71), Ben Silverman (69) et Nick Taylor (72) ont respectivement pris les 14e, 20e et 27e positions.

Aucun représentant de l'unifolié n'a gagné le tournoi depuis Pat Fletcher, en 1954.