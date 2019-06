Kevin Durant : une possibilité pour les Warriors, les Raptors restent de glace

Durant n’a pas joué depuis le 8 mai dernier en raison d’une blessure au mollet droit.

L’entraîneur des Warriors Steve Kerr a indiqué qu’en plus de l’entraînement, Durant allait également faire du travail supplémentaire avec les réservistes du club.

Le personnel de l’équipe évaluera ensuite comment le joueur se sent afin de prendre une décision sur son retour au jeu. Il n’a pas encore été précisé si l’annonce se fera dimanche ou lundi.

Durant a été le dernier joueur des Warriors à se présenter à l'entraînement dimanche après-midi, attendant dans son chandail à capuchon que les médias aient été invités à quitter le terrain de l'Aréna Banque Scotia pour faire son entrée.

Que Durant soit du match ou non lundi, les Raptors aborderont l’affrontement de la même façon.

C’est un MVP, un joueur étoile de la NBA, a dit le garde Kyle Lowry. Mais nous ne pouvons pas nous concentrer là-dessus. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes.

L’équipe torontoise est à une victoire de remporter le premier championnat de la NBA de son histoire, après avoir balayé les deux matchs à Oakland, mais Nick Nurse n'a que le match en tête, pas le résultat.

Nous n’avons encore rien fait , a rappelé l'entraîneur des Raptors.

Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut rester concentrés, améliorer certaines choses, faire des ajustements et faire le travail. Il y a encore beaucoup de basketball à jouer. Encore, nous tentons d’ignorer le pointage de la série et de nous concentrer à en faire une série à un match, si nous le pouvons , a-t-il expliqué.

Kawhi Leonard (au centre) est surveillé étroitement par DeMarcus Cousins (à gauche) et Andre Iguodala. Photo : Getty Images / Vaughn Ridley

Questionné sur la pression mise sur son équipe, qui pourrait remporter le trophée Larry O'Brien devant leurs partisans lundi soir, l’inébranlable Kawhi Leonard est resté de glace.

Il y a de la pression à tous les matchs. Je ne pense pas que ce soit de la pression supplémentaire. Nous avons seulement à aller sur le terrain et jouer un match de basketball. Peu importe le match ou la signification qu’il peut avoir, on veut toujours avoir une bonne défense et lancer au panier. C’est seulement un titre. Joue, amuse-toi, et peu importe ce qui arrive avec le résultat , a-t-il répondu.

Lors des quatre dernières finales de la NBA, les Warriors de Golden State n'avaient jamais accusé un retard aussi important. Une seule fois se sont-ils retrouvés le dos au mur, lors du septième match en 2016, après avoir bousillé une avance de 3-1.

Nous n'avons jamais été dans cette position avant en finale, a rappelé le meneur de jeu des Warriors Stephen Curry, mais contre Oklahoma City on l'a été en 2016, et on a été des deux côtés de l'équation dans ces éliminatoires. On peut se remémorer ces expériences et se souvenir quelles étaient notre sentiment, mais surtout se rappeler l'importance de chaque possession lors de ces matchs sans lendemain, des deux côtés du terrain, et ce qu'il a fallu pour que ces retours se produisent.

Selon Stephen Curry, les Warriors ont vite su mettre de côté la déception d'avoir perdu leur deux matchs à domicile.

Nous avons juste hâte à lundi soir, d'aller sur le terrain et de jouer un grand match de basketball. J'ai confiance qu'on va arriver à faire ça. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est de bloquer le plus de bruit possible , a ajouté Curry

Quand nous avons le dos au mur, c'est là que nous jouons le mieux , a quant à lui affirmé Klay Thompson, en rappelant que l'an dernier, ils s'étaient retrouvé en retard 3-2 contre les Rockets de Houston. Évidemment, c'est un peu plus intimidant être en retard 3-1.

Thompson a marqué 28 points lors du quatrième match après avoir raté le premier duel à Oakland en raison d'une élongation musculaire.

J'étais à 80 % vendredi, j'espère être à 90 % voire 100 % lundi soir , a-t-il estimé.

Si Durant est quant à lui indisponible, les Warriors auront besoin d'une performance inspirée du duo Curry-Thompson s'ils souhaitent retourner à Oakland pour un sixième match. Sinon, ils y retourneront déchus de leur titre de champions de la NBA.

Et les Raptors savoureront le premier titre de leur histoire.