Greinke et les Diamondbacks blanchissent les Blue Jays

Le droitier de 35 ans avait bénéficié d'une journée de plus de congé entre ses départs après s'être plaint de raideurs au cou le 1er juin. Il était en grande forme contre les Blue Jays et il n’a donné que quatre coups sûrs en plus de six manches au monticule.

À son dernier départ, contre les Mets de New York, Greinke (7-2) avait permis quatre points et sept coups sûrs en quatre manches de travail. Samedi, il a quitté la rencontre après que le voltigeur des Blue Jays Lourdes Gurriel fils eut frappé un triple en septième.

Les Blue Jays (23-41) ont perdu une troisième partie d’affilée et 13 de leurs 16 dernières. Ils ont inscrit deux points ou moins lors de cinq de leurs sept derniers matchs.

Seuls Vladimir Guerrero fils, Teoscar Hernandez et Justin Smoak ont réussi à obtenir un simple avant de voir Gurriel cogner son triple contre Greinke, le gagnant du trophée Cy-Young de l'Américaine en 2009.

Guerrero a ajouté un simple en huitième manche, mais c'était déjà trop tard pour l'équipe locale.

Le partant des Blue Jays, Aaron Sanchez (3-7), a été d'office pendant six manches. Il a éprouvé des difficultés en troisième manche, lorsqu'il a accordé quatre coups sûrs et trois points. Il a terminé sa journée en accordant cinq points, six coups sûrs et quatre buts sur balles.