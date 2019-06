GP du Canada : À Vettel le meilleur temps, Lance Stroll encore en fond de grille

Dans une séance pleine de rebondissements, Vettel a réalisé un temps de 1 min 10 s 24/100 sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Lewis Hamilton (Mercedes) sera à ses côtés sur la première ligne. Derrière eux, on retrouvera le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l'Australien Daniel Ricciardo, qui a offert à Renault son meilleur résultat en qualifications depuis 2016.

En Q3, le pilote Mercedes Valtteri Bottas s'est offert des sueurs froides en étant victime d'une sortie de piste -- sans conséquence -- dans le virage no 2, à la sortie des « S » de Senna. Le Finlandais partira finalement sixième.

C'est la première pole position de Vettel depuis le Grand Prix d'Allemagne en juillet dernier.

Pendant ce temps, à l'autre bout de la grille, Lance Stroll n'est pas au bout de ses peines. Son équipe et lui ont dû travailler fort pour mettre sa Racing Point en ordre pour les qualifications. Le Canadien s'élancera de la 18e place.

Stroll a connu un pépin mécanique dans la troisième séance d’essais. Son équipe, Racing Point, a dû remplacer son moteur dans les quelques heures avant la qualification.

Le moteur de la Racing Point de Lance Stroll a sauté en troisième séance d'essais libres au Grand Prix du Canada. Le Canadien n'a pas pu compléter un tour lancé. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

«On va rouler avec le vieux moteur, donc c’est une différence de deux ou trois dixièmes [au tour] en performance, a dit Stroll. On n’a pas pu tourner en troisième séance alors que c’est important, mais on va travailler fort et on va faire du mieux qu’on peut.»

C’est le 11e Grand Prix consécutif où le Montréalais ne parvient pas à franchir la première phase de qualification.

Stroll espère profiter du week-end au Canada pour relancer sa campagne. Il a été contraint à l'abandon à Barcelone, le 12 mai, puis s'est contenté d'une 16e place à Monaco, il y a deux semaines. Tout ça après un début de saison correct avec deux neuvièmes places lors des quatre premières courses.

L'an dernier, Stroll avait abandonné lors du premier tour sur le circuit Gilles-Villeneuve, à la suite d'un contact avec Brendon Hartley. En 2017, il avait récolté ses premiers points en carrière grâce à une neuvième position.