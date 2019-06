Dominic Thiem rejoint Rafael Nadal en finale à Roland-Garros

Au terme d'un match marathon à Paris, Dominic Thiem a vaincu Novak Djokovic, no 1 mondial, en demi-finales des Internationaux de France samedi. L'Autrichien a eu le dessus sur le Serbe en cinq manches de 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 et 7-5 après plus de quatre heures de tennis.