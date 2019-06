Les Blue Jays battus par les Diamondbacks à Toronto

Cron a cogné un circuit de trois points pour les Diamondbacks (32-32), qui ont aussi vu David Peralta et Carson Kelly réussir un coup de quatre buts.

Merrill Kelly (6-6) a été dominant au monticule, n’accordant qu'un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles en plus de sept manches au monticule. Il a retiré trois adversaires au bâton.

Teoscar Hernandez a réussi une claque en solo pour les Blue Jays (23-40).

Marcus Stroman (3-8) a éprouvé des difficultés après n'avoir accordé qu'un coup sûr pendant les trois premières manches. Il a finalement lancé pendant cinq manches et deux tiers. Il a permis six points, sept coups sûrs et deux buts sur balles.