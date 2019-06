Les Yankees évitent le balayage contre les Blue Jays

Aaron Hicks a frappé un circuit de trois points, J.A. Happ a lancé pendant sept manches et les Yankees de New York ont défait les Blue Jays de Toronto 6-2, jeudi soir, au Rogers Centre.

Gio Urshela a aussi cogné une longue balle pour les Yankees (39-22), qui ont mis fin à une série de trois revers.

Eric Sogard a réussi une claque en solo pour les Blue Jays (23-39), qui ont perdu 11 de leurs 14 dernières rencontres.

Le partant de la formation torontoise, Edwin Jackson, a éprouvé des difficultés avec la maîtrise de ses lancers. Il a donné deux buts sur balles en première manche, mais il s'en est sorti indemne. Jackson aurait dû s'en sortir aussi en deuxième, mais le joueur de troisième but Vladimir Guerrero fils a effectué une erreur après deux retraits.

Le lancer de Guerrero a atteint le casque de Thairo Estrada alors que ce dernier courait vers le premier coussin. Estrada s'est rendu au troisième but après un simple de Cameron Maybin et il a croisé le marbre à la suite du double de DJ LeMahieu.

Hicks a suivi avec son troisième coup de quatre buts de la campagne.

Les Yankees ont ajouté deux autres points en quatrième manche. Urshela a cogné son quatrième circuit de la saison et LeMahieu a poussé Maybin à la plaque grâce à un simple.

Happ (6-3) était en grande forme contre son ancienne équipe. Il a accordé un point et quatre coups sûrs. Sogard, qui a amorcé la première manche avec un double, a été le seul coureur des Blue Jays à se placer en position de marquer contre le vétéran gaucher.

Jackson (0-4) n'a lancé que pendant trois manches et un tiers, accordant six points, dont deux mérités, six coups sûrs et deux buts sur balles. Thomas Pannone n'a offert aucun point aux Yankees en trois manches et deux tiers de relève.

Freddy Galvis a mis fin à la rencontre en frappant une flèche, procurant à Aroldis Chapman un 18e sauvetage cette saison.