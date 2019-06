Les Alouettes et le Rouge et Noir concluent leur préparation avec un match nul

Elle l'a fait pendant trois quarts, mais la formation de Mike Sherman a accordé 11 points au quatrième quart et les visiteurs ont pu retourner à la maison avec un verdict nul de 20-20.

C'est un sac contre Jeff Mathews qui a fait la différence. Rejoint par Randall Evans dans son angle mort, Mathews a été cloué au sol et a perdu le ballon, qui a été récupéré par Jonathan Newsome et ramené sur 63 verges pour le touché. La transformation de Jose Maltos a donné les devants au Rouge et Noir 20-19.

Enrique Yenny a permis aux locaux de créer l'égalité avec un dégagement de 53 verges qui a donné un simple aux Alouettes.

Le quart Will Arndt a inscrit l'autre touché du Rouge et Noir, sur une courte course d'une verge. Maltos a réussi des placements de 13 et 26 verges.

DeVier Posey et Quan Bray ont réussi les touchés des Alouettes, qui complètent leur calendrier préparatoire avec une fiche de 0-1-1. Boris Bede a complété la marque avec un placement de 26 verges et un simple. Il a raté une tentative de 47 verges qui a aussi donné un point aux locaux, quilanceront leur saison le 14 juin, à Edmonton.

Les yeux des partisans des Alouettes étaient tournés vers les quarts de l'organisation. Sherman n'a toujours pas identifié son quart partant, même si plusieurs soupçonnent qu'Antonio Pipkin a une longueur d'avance.

C'est d'ailleurs lui qui a amorcé la rencontre et il n'a pas perdu de temps. Sur le troisième jeu de la poussée offensive des Alouettes, il a rejoint Posey sur 72 verges pour inscrire les siens à la marque.

Pipkin a été moins spectaculaire par la suite, mais il a assurément porté attention aux consignes de l'entraîneur pendant le camp. Ce dernier souhaitait voir un quart faire progresser l'attaque et éviter les revirements. Pipkin a su faire tout cela, lançant le ballon hors limite quand tous ses receveurs étaient marqués au lieu de le donner à l'adversaire.

Au final, Pipkin a complété 5 de ses 10 passes pour 107 verges et 1 touché. Il a ajouté sept verges en une course. Une audition réussie.

Antonio Pipkin Photo : La Presse canadienne / Peter Mccabe

Venu en relève en fin de deuxième quart, Vernon Adams fils a aussi offert une prestation qui fera réfléchir son entraîneur. Sur sa première tentative de passe, il a rejoint Bray sur 48 verges. Sur le jeu suivant, il lui a relancé le ballon sur 27 verges dans la zone des buts pour porter la marque à 18-6 après la transformation de Bede.

Le Rouge et Noir a menacé en fin de première demie, mais la défense des Alouettes s'est cette fois signalée. Ty Cranston a intercepté une passe d'Arndt à la porte des buts pour empêcher les visiteurs de rétrécir l'écart.

Au retour de la pause, Adams a démontré qu'il pouvait également être une menace avec ses jambes. Il a d'abord évité un sac avant de porter le ballon sur 17 verges. Quelques jeux plus tard, il a ajouté 18 verges à sa fiche sur une autre course.

Il a complété sa soirée de travail avec trois passes complétées en 6 tentatives pour 84 verges et 1 touché. Il a ajouté 38 verges en 3 courses.

Ç'a été moins fructueux du côté de Matthew Shiltz et de Mathews. Shiltz n'a complété qu'une passe en quatre tentatives pour une perte de trois verges. Mathews a réussi 4 de ses 5 lancers pour 50 verges, mais il a été victime de deux sacs.

En défense, Antonio Simmons s'est signalé avec deux sacs, tandis que les demis défensifs Greg Reid et Jarnor Jones ont semblé être detous les jeux. Jones a d'ailleurs mené l'équipe avec huit plaqués.