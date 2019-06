Les souvenirs doux-amers de Robert Kubica à Montréal

Rencontré jeudi, aux abords du circuit de l’île Notre-Dame, l’homme de 34 ans, qui est aujourd’hui associé à l’écurie Williams, a de bons souvenirs du Grand Prix du Canada.

Il en a partagé quelques-uns avec Radio-Canada Sports.

Q.- Parmi tous ces souvenirs de Montréal, quels sont ceux qui vous sont le plus chers?

R. Ma relation spéciale avec Montréal remonte d’abord à 2006 quand je suis venu ici en tant que troisième pilote avec BMW Sauber. C’est ici que j’ai eu la chance de participer, pour la première fois, à une séance d’essais libres du vendredi.

J’ai tout de suite aimé cette piste. Je me souviens qu’en revenant ici en 2007, j’avais vraiment très hâte de participer à cette course. Malheureusement, on se souvient plus de moi en raison de ce qui est arrivé. J’ai été victime d’un accident spectaculaire qui a été vu par des millions de personnes, incluant ceux et celles qui ne suivaient pas la F1.

Mais, fort heureusement, ce fut plus spectaculaire que douloureux. Je n'ai pas subi de blessures majeures. Le lendemain, le lundi matin, j’ai quitté l’hôpital sur mes deux jambes et j’ai pu poursuivre la saison.

Un an plus tard, en 2008, je suis revenu ici en ressentant de bonnes vibrations. J’aime ce circuit. J’y ai toujours fait belle figure. Nous avions alors remporté la course et j’avais quitté le Canada en tête du classement des pilotes. Ce fut définitivement un moment spécial. Mais il y a déjà 11 ans de cela.

Je suis content d’être de retour ici, d’être de retour en Formule 1, et j’espère que cette impression positive restera avec moi tout au long du week-end.

Q.- Comment avez-vous pu revenir en 2008 dans le bon état d’esprit?

R. Je crois que c’est assez facile pour un pilote. Dès l’instant où l’on enfile notre casque, notre énergie et notre concentration sont consacrées au pilotage. Vous ne pensez pas à ce qui est arrivé douze mois auparavant.

Je me souviens que pendant la reconnaissance à pied du circuit, comme on le fait avant chaque fin de semaine de course, j’ai jeté un regard à l’endroit où j’avais « crashé », parce qu’au bout du compte, ça avait été un gros impact. J’ai su à cet instant que ce ne serait pas un problème de courir à nouveau ici.

Robert Kubica a survécu à cet horrible accident survenu en 2007 sur le circuit Gilles-Villeneuve Photo : La Presse canadienne / JACQUES BOISSINOT

Q.-À quoi attribuez-vous votre succès montréalais de 2008?

R. Un bon pilote ne gagnera jamais un Grand Prix dans une mauvaise voiture et vice versa. Ça revient toujours au travail d’équipe. Ce jour-là, nous étions très compétitifs. Nous avions connu un fort début de saison, mais nous n’étions jamais les plus rapides.

C’était également le cas ici, en 2008, où McLaren et Lewis Hamilton étaient très forts. Puis, il y a eu ce feu rouge dans la ligne des puits, où je me suis retrouvé côte à côte avec Kimi Raikonen à attendre le feu vert. Mais Hamilton n’avait pas vu le feu rouge et avait embouti la voiture de Kimi. Les gens associent encore ma victoire à cet accrochage. C’est peut-être vrai, parce que ma course est alors devenue beaucoup plus facile.

Mais d’autres incidents ont forcé la sortie de la voiture de sécurité, ce qui a considérablement compliqué la conclusion de la course. On ne sait jamais comment une course va se dérouler. Mais dans ce cas-ci, nous avons gagné et ça reste un souvenir spécial.

Q.-Est-ce que cela ressasse des émotions particulières quand vous revenez à Montréal?

R. Je ne pense pas toujours à cela. D’abord, parce que ça s’est passé il y a longtemps, mais aussi parce que ma carrière a été interrompue à la suite de mon accident en Championnat du monde de rallye en 2011. J’ai donc connu des moments plus difficiles dans ma vie que ceux qui sont survenus ici. Ceux-ci ont changé ma vie.

J'aime la ville. J'aime le circuit Gilles-Villeneuve et les nouvelles installations sont superbes. Montréal est une ville remplie de passionnés.

On a marché sur le circuit aujourd’hui et il y avait déjà des gens qui nous saluaient et nous applaudissaient. C’est probablement parce que j’ai connu des hauts et des bas ici et que les gens ne l’ont pas oublié. Du coup, la fin de semaine sera encore plus excitante pour moi.

Q.-En dépit des performances ordinaires de sa Williams, croyez-vous qu’il est devenu un meilleur pilote en raison de ses incidents de course?

R. Il est impossible de me comparer au pilote que j’étais il y a 10 ans. Mais je suis sans doute une personne plus forte, ce qui en soi est un boni. Les moments qui changent votre vie ont un grand impact. En ce qui me concerne, il y a eu un impact négatif [son handicap à sa main droite, NDLR]. Mais quand vous trouvez la force de changer cela de manière positive, ça vous procure une surcharge d’énergie. Et c’est ce qui m’est arrivé.

Q.-Est-ce que vous savourez intensément le moment présent?

R. C’est sûr que je m’attendais à une voiture plus performante et à de meilleurs résultats. Je ne dirais pas que je suis plus satisfait, mais je profite davantage de ces moments. Je ne prends plus rien pour acquis. Je me souviens d’où j’étais il y a deux ans, suivant la F1 à la télé et espérant qu’un jour on me confierait un volant.

Depuis mes premiers essais avec Renault en 2017, ça représente une grande réussite pour moi. Les performances de la voiture limitent le plaisir, mais j’apprécie ma chance et c’est ce qui compte.

Q.-Êtes-vous dérangé par le fait qu’en prévision des essais de vendredi, le Canadien Nicholas Latifi sera dans le baquet de la voiture no 88 que vous conduisez habituellement?

R. C’est entendu comme ça depuis un bon moment déjà. D’un point de vue personnel, cela ne me dérange pas, parce je savais que cela arriverait avant que la saison commence. Ce sera particulier parce que je n’ai encore jamais vu personne conduire ma voiture durant un week-end de course.

Mais je sais que ça va très bien pour Nicholas en Formule 2. Je le connais depuis 2017, quand nous avions fait des essais ensemble chez Renault. C’est bien pour les amateurs de courses canadiens de voir à l’œuvre un autre pilote canadien.

(Avec les informations de Philippe Crépeau)