Quand Robin Soderling s'est offert Rafael Nadal à Roland-Garros

En mai 2009, Robin Soderling est arrivé à la Porte d’Auteuil avec un palmarès certes respectable, mais qui n’avait rien d’effrayant pour les plus redoutables gladiateurs de l’arène.

Alors 25e mondial, le Suédois comptait trois titres sur le circuit ATP, tous remportés à l’intérieur, sur la moquette, une surface déjà en voie d’extinction à l’époque et quasi inexistante aujourd’hui, et visitait les huitièmes de finale d’un tournoi du grand chelem pour la première fois.

En face de lui se tenait l’ogre de l’ocre, le taureau de Manacor, Rafael Nadal, invaincu sur sa terre chérie depuis ses débuts en 2005 et, donc, quadruple détenteur de la Coupe des Mousquetaires.

L’Espagnol avait remporté ses 31 matchs à Roland-Garros et n’avait jamais perdu contre Soderling en trois affrontements. Vous voyez le portrait? Un peu tout le monde s’attendait à un match routinier pour le favori du tournoi.

Mais voilà, Soderling ne l’entendait pas de cette oreille.

Avant le match, je voulais vraiment me dire que j’avais une chance de le battre , raconte à Radio-Canada Sports l’ancien joueur, joint à son domicile en Suède.

Souvent, tu vois d’excellents joueurs aborder un match contre Novak [Djokovic] et Rafa [Nadal] et tu vois qu’ils ne croient pas vraiment qu’ils ont une chance de gagner quand ils arrivent sur le terrain. Je voulais montrer à tout le monde, et surtout à Rafa, que j’étais là pour gagner le match, pas seulement pour en jouer un bon. Robin Soderling

Tu dois te le répéter souvent. Penser à ce que tu fais bien et ce que tu as bien fait au début du tournoi. Et je sais que, si je n’y crois pas vraiment, ça ne sert à rien d’aller sur le terrain. Même si tu n’y crois pas à 100 %, tu ne dois pas le montrer. Les meilleurs joueurs sentent ça , fait-il valoir.

Première secousse

Dès l’entame du duel, Soderling plante ses deux pieds dans la terre et ne décolle pas de sa ligne de fond. Ses claques violentes frappées à plat, typiques du style inimitable du costaud de 1,93 m (6 pi 4 po), traversent le filet sur le fil du rasoir et déstabilisent le maître des lieux.

Nadal lâche son service dès le quatrième jeu et se le fera prendre une seconde fois en première manche. Surpris, incapable de réagir pendant une demi-heure, la punition, 6-2, est sévère.

Photo : Getty Images / Ryan Pierse

J’avais gagné la première manche plus facilement que je pensais. J’avais vraiment bien joué, lance Soderling.

La lourdeur de ses frappes a d’ailleurs inspiré un trait d’esprit au commentateur français de l’époque, médusé par le spectacle, qui a avoué qu’ il n’aimerait pas prendre une gifle de Soderling .

Des gifles, Nadal a davantage l’habitude de les donner que de les encaisser. Il ne tend pas l’autre joue et se rebelle au deuxième engagement pour revenir à hauteur de son adversaire au terme d’un bris d’égalité bien mené. À une manche partout, la Terre semblait avoir retrouvé son axe.

J’avais bien joué aussi dans la deuxième manche, assure Soderling. Probablement que la seule fois de tout le match où mon niveau a descendu, c’était pendant le bris d’égalité de la deuxième manche. Évidemment, c’était difficile, parce qu’après deux heures de jeu, j’avais l’impression que j’aurais vraiment pu avoir deux manches d’avance, mais c’était une manche partout. Ça a été dur. Mais je sentais que je jouais de mieux en mieux plus le match avançait. Et j’ai commencé à y croire un peu plus.

La pression monte

Soderling reste fidèle à sa stratégie dès le départ de la troisième manche. Il distribue encore ses coups droits impitoyables et engrange les coups gagnants, 61 au total. Le Suédois se permet même des deuxièmes balles de service à plus de 200 km/h pour accumuler quelques points gratuits dans une phase de jeu où Nadal prend généralement le contrôle du match.

Robin Soderling Photo : Getty Images / Ryan Pierse

Ma stratégie était d’appliquer mon style de jeu, mais d’être encore un peu plus agressif et de prendre plus de chances. C’est une des seules façons de le battre sur terre battue. À la base, c’est mon style de jeu de toute façon, mais mon plan était de le pousser davantage. Frapper à plat, des balles profondes, essayer de le repousser loin derrière la ligne de fond. Quand il a une balle courte, il est excellent pour la contourner et dicter le rythme , explique le retraité de 34 ans.

Soderling brise le service du Majorquin au septième jeu de la manche et conserve son avantage jusqu’au bout. Après 2 h 30 min, Nadal se tient au bord du précipice.

J’avais toutes les clés en main pour gagner. Si je perdais, c’était juste normal. J’ai vu ça comme une chance incroyable de réussir quelque chose de grand. Robin Soderling

Le coup de grâce

Le numéro un mondial bondit en avant au début de la quatrième manche et s’empare du service du Suédois. L’embellie est de courte durée.

Nadal cède à son tour sa mise en jeu sur un jeu blanc et le jeu du chat et de la souris reprend de plus belle. Soderling négocie les points importants de ce match avec brio. Au total, il convertira 5 de ses 6 balles de bris pour un taux de succès impressionnant de 83 %. Pendant sa carrière, Nadal a sauvé deux balles de bris sur trois (67 %).

Le bris d’égalité s’avère nécessaire pour départager les deux protagonistes et, soudainement, l’une des plus grandes surprises dans le monde du tennis apparaît comme une possibilité réelle.

Soderling se détache dès le départ grâce à une contre-attaque de revers d’anthologie, tandis que Nadal se projette au filet pour l’agresser. Quelques minutes plus tard, il s’offre cinq balles de match.

Il n’y a pas eu de déclic avant que je sois en avant 6-1 dans le bris d’égalité. Pour la première fois du match, j’ai regardé le pointage et j’ai réalisé que j’avais cinq balles de match d’affilée. Là, j’étais le favori. Pour vrai. Je me suis dit : "Ok, maintenant, tu ne peux plus perdre. Tu dois gagner".

Sur une dernière volée de Nadal dans le corridor, Soderling remporte le plus grand match de sa carrière 6-2, 6-7 (2/7), 6-4 et 7-6 (7/2) et fait une faveur immense à Roger Federer, qui triomphera, une semaine plus tard, pour la première et seule fois à Roland-Garros.

Un exploit inoubliable

Aujourd’hui, Robin Soderling raconte cette histoire lorsque des journalistes curieux ou des amateurs chevronnés le lui demandent.

Ce sont surtout les gens qui m’en parlent. J’ai beaucoup de très bons souvenirs de ma carrière. C’est difficile d’en choisir un seul , admet-il.

Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Quand les gens viennent me voir, ils me disent souvent : "Je me rappelle de ton match contre Nadal à Roland-Garros." C’est drôle parce que les gens pensent souvent que c’était en finale, mais c’était seulement le 4e tour.

Soderling va s’incliner en finale face à Federer en 2009 et atteindra la finale à nouveau en 2010. Nadal prendra alors sa revanche. C’est de ce deuxième parcours fabuleux en France qu’il conserve le meilleur souvenir.

Évidemment, le match avec Rafa était incroyable. Il n’a perdu que deux fois à Roland-Garros. Mais ce n’était qu’un match. Je suis encore plus fier d’avoir réussi à atteindre la finale pour la deuxième fois l’année suivante en battant Roger, mais en perdant contre Rafa. En 2009, j’avais battu Rafa, mais perdu contre Roger. Ce sont de très bons souvenirs parce que je trouve que c’est encore plus difficile de répéter ce genre de performance. Atteindre ta première finale est une chose, mais le faire à nouveau l’année suivante…je me suis prouvé que je n’étais pas un feu de paille. J’appartenais à la crème.

Depuis ce 31 mai, Rafael Nadal a remporté 58 de ses 59 matchs à la Porte d’Auteuil pour une fiche combinée de 91-2. Novak Djokovic est le seul autre homme à l’avoir vaincu dans son fief, en quarts de finale en 2015.

Roger Federer tentera sa chance en demi-finales vendredi. Pour une sixième fois.

Il y a toujours une chance. La façon dont il joue, surtout après avoir raté trois ans sur la terre, il m’a impressionné. Pas juste à Roland, mais à Madrid et Rome aussi. Évidemment, Rafa est le favori. Contre n’importe quel joueur en fait.

C’est déjà extrêmement difficile de le battre au meilleur des trois manches sur terre, mais ce l’est encore plus en cinq manches. Federer doit bien jouer, varier énormément, enlever tout rythme à Rafa , analyse Soderling.

Le Suédois a pris sa retraite officiellement en 2015, mais on ne l’avait plus vu sur un terrain de tennis depuis 2011. Terrassé par une mononucléose, Soderling a connu des ennuis de santé pendant plusieurs années, sur lesquels il préfère ne pas trop s’épancher.

L’ancien 4e mondial a retrouvé la forme et consacre son temps à ses deux jeunes enfants et à sa compagnie, un équipementier de tennis.

Il n’écarte toutefois pas de revenir sur les terrains éventuellement comme entraîneur. Parions qu’il devra alors raconter à son poulain la fois où…