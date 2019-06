Finale de la NBA : c’est un propriétaire des Warriors qui a bousculé Kyle Lowry

Les Warriors ont confirmé qu’il s’agissait de Mark Stevens. Il ne sera pas aux derniers matchs de la série, que les Raptors mènent 2-1.

Les Warriors et Stevens ont offert leurs plus sincères excuses à Kyle Lowry et aux Raptors de Toronto pour cet incident malencontreux .

Pendant le quatrième quart, Lowry a plongé dans les premières rangées de gradins pour récupérer un ballon libre.

Il a lancé le ballon vers l’arbitre en plongeant et a atterri parmi les partisans. Un spectateur a semblé saisir son chandail à deux mains.

Une femme a donné à Lowry une tape dans le dos, mais en même temps, Mark Stevens a étiré le bras et a poussé avec force l’épaule gauche du joueur, avant d’être expulsé.

Le vétéran des Raptors était furieux. Après le match, il a expliqué à l’Associated Press que Stevens a en plus tenu des propos vulgaires à son endroit.

Il n’avait pas de raison de me toucher. Il n’avait pas de raison d’étirer le bras par-dessus deux sièges et me dire des choses vulgaires , a-t-il dit à ESPN.

Les partisans ont leur place. Mais des amateurs comme lui n’ont pas de place ici, parce que ce n’est pas juste. Je ne peux rien faire pour me protéger , a-t-il ajouté.

Kyle Lowry a déploré le fait qu'il ne peut rien faire pour se défendre si un partisan est hostile. Photo : Getty Images / Lachlan Cunningham

La formation championne en titre a commencé une enquête.

Mark Stevens est un investisseur en capital de risque, selon le magazine Forbes, sans préciser combien de parts il possède des Warriors.

En 2013, il est devenu membre du « groupe propriétaire » des Warriors et membre du comité exécutif de l’équipe.

Il n’est cependant plus dans l’organigramme de ce comité sur le site Internet des Warriors.