Djokovic et Thiem ont rendez-vous en demi-finales à Roland-Garros

Le Serbe Novak Djokovic et l'Autrichien Dominic Thiem ont aisément remporté jeudi leur quart de finale et s'affronteront vendredi dans le carré d'as aux Internationaux de France.

En quête d’une cinquième finale et d’un premier titre à Roland-Garros depuis celui de 2016, Djokovic s’est montré intraitable en quarts de finale face à l’Allemand Alexander Zverev (no 5).

En l’emportant en trois manches de 7-5, 6-2 et 6-2 et 2 h 9 min de jeu, le numéro un mondial a fait un pas de plus vers la réalisation d’un deuxième grand chelem sur deux saisons, après celui en 2015-2016.

Même s’il n’était pas à son mieux au service avec 63 % de premières balles en jeu, il a tout de même inscrit des points sur 80 % d’entre elles.

Un peu plus poussif, Zverev a enregistré 10 as, mais il a aussi commis 8 doubles fautes, en plus d’être victime de cinq bris en neuf occasions.

Thiem sans forcer

Au prochain tour, Djokovic a rendez-vous avec Dominic Thiem (no 4). Ce dernier a facilement eu raison du Russe Karen Khachanov (no 10) 6-2, 6-4 et 6-2.

L'Autrichien s’est imposé dans toutes les facettes du jeu, que ce soit au service (80 % de points avec ses premières balles), en retour de service (37 points contre 15) ou au chapitre des bris de service (5 contre 0).

Il a également contraint son rival à commettre 29 fautes directes, tandis qu’il n’en a totalisé que 12.

Dominic Thiem n'a fait qu'une bouchée de Karen Khachanov l'emportant en une heure 17 minutes Photo : Getty Images / Alex Pantling

À 25 ans, Thiem vise une deuxième participation d’affilée à la finale des Internationaux de France. Il s’est incliné devant Rafael Nadal en 2018.