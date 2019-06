Leylah Annie Fernandez en demi-finales chez les juniors à Paris

La favorite de la compétition parisienne a d'abord dominé la Sud-Coréenne Park So-hyun (no 15) en deux manches de 6-2 et 6-0, puis a écrasé la Française Elsa Jacquemot par blanchissage 6-0 et 6-0. Elle a foulé le terrain durant 91 minutes au total.

Fernandez a joué deux matchs dans la même journée en raison de la pluie qui a forcé les organisateurs à annuler nombre de rencontres mercredi.

La 371e raquette mondiale a gagné une manche à zéro dans trois des quatre matchs qu'elle a disputés en France et a perdu seulement 11 jeux. Avant son arrivée à la Porte d'Auteuil, la Québécoise a gagné les prestigieux Internationaux juniors de Belgique.

Fernandez croisera le fer vendredi avec la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano (no 3) avec à l'enjeu une place en finale.

La Lavalloise de 16 ans s'était inclinée au tour ultime des Internationaux juniors d'Australie en janvier dernier à la première levée du grand chelem de la saison.

Dans le tournoi junior de simple masculin, le Canadien de 17 ans Taha Baadi a été éliminé en quarts de finale. L'Américain Toby Alex Kodat l'a battu 7-6 (7/3) et 6-2.

Dabrowski en finale du double mixte

Sa compatriote Gabriela Dabrowski a atteint la finale du double mixte en compagnie du Croate Mate Pavic (no 2). Le tandem a battu l'Ukrainienne Nadiia Kichenok et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi 6-7 (4/7), 6-1 et 10-8.

Il s'agira pour l'Ontarienne d'une troisième participation d'affilée à la finale de Roland-Garros.

Dabrowski a mis la main sur deux titres en double mixte sur le circuit professionnel. Ses deux victoires ont d'ailleurs été enregistrées dans des tournois majeurs, soit à Paris en 2017 et à Melbourne en 2018.

Elle a décroché son premier sacre avec l'Indien Rohan Bopanna, le second avec Pavic.

Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu (no 4) ont rendu les armes en double mardi après leur quart de finale.