La tenante du titre Simona Halep renversée par Amanda Anisimova à Roland-Garros

L'Américaine Amanda Anisimova a semé la consternation jeudi aux Internationaux de France. L'adolescente de 17 ans et 51e joueuse mondiale a surpris la tenante du titre Simona Halep et s'est qualifiée pour son premier carré d'as dans un tournoi du grand chelem.

Anisimova a enregistré une victoire expéditive en deux manches de 6-2 et 6-4 qui ont duré 68 minutes. Elle est du coup devenue la première joueuse née durant les années 2000 à atteindre les demi-finales d'un tournoi majeur.

Je savais qu'elle jouait très bien, elle a fait un très gros match, tout le crédit lui revient. Je me sens triste, comme chaque fois quand je perds, mais pas plus que ça. Elle a vraiment bien joué, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis plutôt contente malgré tout. La joueuse roumaine Simona Halep

Classée troisième tête de série, Halep a remporté à peine plus de la moitié des points joués avec son service. La Roumaine a subi quatre bris de service en sept tentatives et a rendu la pareille à la joueuse d'origine russe qu'une seule fois en une occasion.

Anisimova n'a toujours pas perdu une manche après cinq confrontations à Roland-Garros.

« Elle a de bonnes chances [de soulever le trophée] si elle joue comme aujourd'hui, si elle ne pense pas au résultat, affirme Halep. Elle a été plutôt calme aujourd'hui, donc je pense qu'elle a une chance. C'est dur de la comparer avec les autres. Elle joue vite, de manière dynamique, bouge plutôt bien, met de la pression et joue long. »

Le parcours parisien d'Anisimova lui garantit d'ores et déjà de faire son entrée parmi le top 30 de la WTA à l'issue de la deuxième levée du grand chelem.

La championne du tournoi de Bogota, en Colombie, a maintenant rendez-vous avec l'Australienne Ashleigh Barty (no 8), tombeuse de l'Américaine Madison Keys (no 14) 6-3 et 7-5.

L'autre demi-finale mettra aux prises la Britannique Johanna Konta (no 26) et la Tchèque Marketa Vondrousova.

Fernandez poursuit sa route

La Québécoise Leylah Annie Fernandez (no 1) n'a eu aucune difficulté à obtenir son billet pour les quarts de finale chez les juniors. La favorite a écrasé la Sud-Coréenne Sohyun Park (no 15) en deux manches de 6-2 et 6-0.

Fernandez joue un deuxième match jeudi en raison de la pluie qui a forcé les organisateurs à annuler nombre de rencontres mercredi.

En double mixte, l'Ontarienne Gabriela Dabrowski et le Croate Mate Pavic (no 2) sont qualifiés pour la finale. Le tandem a battu l'Ukrainienne Nadiia Kichenok et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi 6-7 (4/7), 6-1 et 10-8.