Finale de la NBA : les Raptors battent les Warriors à Oakland et prennent l’avance 2-1

Contrairement à leur désastreux troisième quart dans le match no 2, qui leur a finalement coûté la victoire, les Raptors ont joué sans complexe du début à la fin face aux Warriors. L’attaque des Torontois est venue de plusieurs joueurs.

Kawhi Leonard a inscrit 30 points, 7 rebonds et 6 aides, Kyle Lowry a récolté 23 points, 4 rebonds et 9 passes, tandis que Pascal Siakam et Danny Green ont ajouté 18 points chacun. Marc Gasol a également fourni 17 points.

Après s'être fait plus discret lors du dernier duel, Green a épaté la galerie en réussissant six paniers de trois points.

Avec une équipe décimée par les blessures, Stephen Curry a porté les Warriors à bout de bras avec 47 points. Draymond Green a appuyé son coéquipier en inscrivant 17 points et Andre Iguodala a ajouté 11 points.

Les Warriors étaient privés de leur garde étoile Klay Thompson et une fois de plus de leur attaquant vedette Kevin Durant.

Thompson a été contraint de quitter le deuxième affrontement, lors du quatrième quart, en raison d'une élongation à l'ischio-jambier gauche. Blessé au mollet droit depuis le deuxième tour des séries, Durant a raté les sept derniers matchs de son équipe.

Le clan torontois a dominé les Warriors en réussissant 44,7 % de ses tirs de trois points, contre 33,3 % pour leurs adversaires.

Les Raptors prennent part à la première finale de leur histoire. L’équipe canadienne a vaincu les Bucks de Milwaukee en six matchs en finale de l’Association de l’Est.

Pour leur part, les Warriors, qui ont balayé les Trail Blazers de Portland en finale de l’Ouest, participent à une cinquième finale d’affilée. Golden State a été couronné en 2015, 2017 et 2018.