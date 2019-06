Victor Mete travaille sur ses tirs avec un entraîneur spécialisé

On connaît son aisance sur patins. Sa capacité à esquiver l'adversaire. Son flair offensif indéniable qui lui permet de trouver la brèche dans la défense adverse et ses passes impeccables en relance. Mais on connaît surtout la lacune de Victor Mete : son tir.

Depuis le début de sa carrière, l’Ontarien de bientôt 21 ans s’inspire de la vedette des Bruins de Boston, Torey Krug.

Il le dit ad nauseam depuis le premier jour avec le Canadien et il l'a répété mercredi, lors de l’annonce de la fusion des agences Quartexx de Lino Saputo fils et de DHG de Darren Ferris, agent du petit défenseur du CH.

« C’est incroyable ce qu’il fait jusqu’ici dans les séries », a admis Mete, admiratif devant les 16 points en 21 matchs de son homologue, dont 11 en avantage numérique, un sommet en éliminatoires.

Et si les deux profils se comparent avantageusement, une distinction majeure demeure : la qualité du tir. Celui de Krug fait frémir les gardiens, celui de Mete est taquiné gentiment par ses coéquipiers dans un concours maison du lancer le plus puissant, par exemple.

Victor Mete et son lancer. Victor Mete qui tourne en rond au centre de la glace quand ses collègues en défense s'entraînent à décocher boulet après boulet de la ligne bleue. Pour éviter leurs plaisanteries?

Non. S’ils veulent m’écoeurer, ils le feront de toute façon. Victor Mete

Victor Mete qui n’a pas marqué un traître filet en 120 matchs dans la Ligue nationale. Krug en comptait déjà 22 au même stade.

Il a donc choisi la quiétude et l’isolement estival pour peaufiner cet art qui lui fait cruellement défaut.

Répertorié à 83,4 kg (184 lb) au début de la dernière saison, l’arrière du Tricolore souhaite arriver au camp à 84,8 kg (187 lb).

« J’ai recommencé à m’entraîner il y a un mois environ. Le but est de prendre un peu de masse musculaire, un peu de force aussi. Probablement de gagner deux ou trois livres maximum tout en essayant d’améliorer mon agilité et de travailler mon lancer », a-t-il raconté.

Aux grands maux…

Mete a donc fait appel à Tim Turk, un entraîneur spécialisé dans l’amélioration du tir qui a travaillé avec quatre équipes du circuit Bettman, dont le Canadien, et qui a déjà conseillé Brendan Gallagher et P.K. Subban, entre autres.

Turk a établi ses pénates à Brampton, une banlieue de Toronto, où le défenseur passe ses étés.

« [Le tir], ça passe un peu par le gym, mais beaucoup avec Tim Turk. Je travaille avec lui deux fois par semaine depuis trois semaines et on va continuer comme ça jusqu’au mois d’août. Et évidemment, je continue à tirer de mon côté aussi dans le jardin », a indiqué Mete.

Le jardin : un grand classique qui ne se démode pas visiblement.

Le jeune homme ne se voile pas la face non plus. Conscient qu’il ne sera jamais une terreur en s’élançant, il justifie son choix de faire fi des exercices de tir à Brossard pendant la saison.

Je préfère travailler mes habiletés sur patins, la rapidité de mes virages et tout. Dans un match, honnêtement, j’ai l’occasion de décocher un tir ou deux. Le patin est ce qu’il y a de plus important. Je travaille donc mes sorties de zone, comment éviter l’échec avant, etc. Victor Mete

Les signes de progrès étaient évidents l’an dernier. Après un court séjour dans la Ligue américaine sous l’égide de Joël Bouchard, Mete est revenu transformé, confiant et bien plus efficace.

Son temps de jeu a fait un bond de plus de 2 minutes entre ses deux premières saisons dans la LNH, malgré le fait qu’il ne voit que peu de temps en avantage numérique. Seulement 22 min 10 s en 71 matchs en 2018-2019.

Voilà le sentier de la progression pour Mete. Obtenir plus de glace avec un homme en plus en apprenant à diriger l’unité de cinq. Et sans qu’il possède soudainement une arme redoutable, il atteindra son but avec une frappe renouvelée, plus lourde, dégainée plus rapidement.

Alors, peut-être, ne se fera-t-il pas demander en dérision de défier Shea Weber au concours d’habiletés l’hiver prochain.