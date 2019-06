[BALADO] Tellement hockey : Erik Karlsson à Montréal, une rumeur farfelue?

Erik Karlsson veut-il vraiment revenir au Canada? Si oui, le Canadien a-t-il une chance et quel sera son prix? Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 36e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Canadien et de la LNH.