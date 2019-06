Le président de la FIFA veut que le Mondial des clubs génère 50 milliards en revenus

« En termes de commercialisation, j'espère atteindre 50 milliards $ US, et non 25 milliards $ US », comme l'offre initiale d'un groupe d'investisseurs anonymes, écartée par la FIFA, a déclaré Infantino mercredi à Paris, en marge du 69e Congrès de la FIFA.

« Je ne suis pas sûr que nous les aurons, mais je l'espère », a-t-il ajouté, sans préciser à combien d'éditions ce chiffre correspond.

Selon un proche du dossier interrogé par l'AFP, ce chiffre est toutefois « difficilement crédible », car dans l'offre initiale de 25 milliards, qui portait sur trois éditions de la Coupe du monde des clubs plus la Ligue mondiale des nations, laissée à l'abandon, chaque édition rapportait 4 milliards.

Son projet de Coupe du monde des clubs élargie à 24 équipes dès juin 2021 et organisé tous les 4 ans, alors que le format actuel se dispute chaque année avec 7 participants, a été adopté par le Conseil de la FIFA en mars à Miami.

Et ce malgré les réticences de l'UEFA, qui y voit notamment une concurrence face à sa réforme de la Ligue des champions.

« Nous ne devons pas avoir honte de devoir développer les recettes, c'est notre mission », a souligné le dirigeant devant les 211 fédérations, alors que son organisation a vu ses revenus globaux passer de 4,6 milliards à 6,4 milliards de dollars (6,2 G$ CA à 8,6 G$ CA), de 2015 à 2018.

Les droits commerciaux de la future compétition seront-ils cédés à ses investisseurs, venus d'Asie selon certaines sources, alors que certaines fuites dans la presse avaient évoqué l'hypothèse d'une privatisation?

« Il n'a jamais été question que des investisseurs financiers prennent le contrôle de telles compétitions. Les droits resteront toujours sous l'égide de la FIFA », a affirmé Infantino.

« Je ne penserai ou ne proposerai jamais dans ma vie qu'une compétition, ou une partie d'une compétition, soit détenue par une autre partie », a ajouté le président de la FIFA, précisant qu'en l'état, seules quelques « agences ont proposé un minimum garanti pour la vente des droits ».