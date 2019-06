Hugo Richard rattrapé par la réalité au camp des Alouettes

Depuis quelques jours déjà, l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval n’a plus l’occasion de prendre des répétitions au poste de quart. C’est dans l’unité spéciale des retours de botté qu’il tente à présent de faire sa place.

Après la séance d’entraînement de mardi matin au stade Percival-Molson, c’est un jeune homme résigné qui a rencontré les journalistes. Son premier camp professionnel officiel s’avère plus difficile que prévu.

« C’est sûr que depuis que le camp a commencé, je n’ai pas eu beaucoup d’implication en attaque. Le camp des recrues avait bien été et je progressais tous les jours. Je n’étais quand même pas au niveau où j’aimerais être, mais je ne faisais pas beaucoup d’erreurs », a-t-il confié.

Conscient que l’équipe avait des évaluations à faire pour les quatre principaux candidats au poste de quart partant [Antonio Pipkin, Vernon Adams fils, Jeff Matthews et Matthew Shiltz, NDLR], Richard a accepté de s’impliquer au sein des unités spéciales.

Le problème, c’est qu’en se concentrant davantage sur l’apprentissage de sa nouvelle position, Hugo Richard s’est retrouvé dans une situation où il devait faire une croix sur certaines des réunions de travail réservées aux quarts.

Je manque souvent la réunion des quarts, parce je dois assister à la rencontre des unités spéciales. Les autres quarts sont ensemble avec le coordonnateur offensif. Ils révisent des choses. Pendant ce temps, je suis avec les unités spéciales. C’est un peu à moi d’aller poser des questions pour savoir si on a changé des choses [dans les stratégies d’attaque, NDLR]. Hugo Richard

« J’ai donc un autre livre de jeux à réviser, ajoute-t-il. J’ai des séances vidéo des deux côtés. C’est un double investissement de temps. Mais si ça veut dire qu’on va donner une chance d’être sur l’alignement, c’est sûr que je vais le faire. »

À ce propos, Richard dit qu’il s’entend bien avec tous les autres quarts et qu’il se sent à l’aise d’aller vers n’importe lequel d’entre eux pour se tenir au fait des sujets abordés en son absence.

Les ajustements sont quand même majeurs pour quelqu’un qui n’a jamais joué à un autre poste que celui de quart.

« C’est la première fois de ma carrière que je me retrouve sur les unités spéciales. J’ai beaucoup à apprendre. Je pose beaucoup de questions. Plusieurs de mes anciens coéquipiers de Laval m’aident beaucoup à assimiler les techniques, comment faire certains blocs, comment placer mes mains, des choses comme ça. »

Le fait demeure que pour ses premières vraies séquences de jeu, c’est dans les matchs qu’il s’y trouve confronté.

Motivation sans résignation

Ce natif de Saint-Bruno-de-Montarville a dû puiser au fond de lui-même pour ne pas perdre la belle motivation qui l’animait à l’ouverture du camp.

C’est sûr que c’est très difficile de rester concentré et de rester aux aguets. Mais il ne faut quand même pas baisser les bras. Ce camp est dur mentalement et physiquement. Mais un mois dans le spectre d’une vie, ce n’est rien. Je me disais que si une occasion devait se présenter, ce serait là. Il faut que je sois prêt. Hugo Richard

Quant au rôle qu’il sera appelé à jouer jeudi soir, lors de la visite du Rouge et Noir d’Ottawa en match préparatoire, Hugo Richard reconnaît qu'il s'agira d'une tâche très différente.

« C’est sûr que je ne fais pas partie du mur, dit-il. Je ne fais pas partie des gros bonshommes, mais je suis quand même rapide et bon techniquement. Je suis capable de faire des blocs. On ne me met pas en plein milieu de l’action, mais là où on a besoin d’un bon bloc. »

Richard se dit disposé à amorcer la saison à cette position si cela lui permet de se retrouver sur le terrain et de prendre de l’expérience à côtoyer les autres joueurs partants.

Le sort réservé à Hugo Richard n’est pas différent de ce qu’ont eu à subir d’autres jeunes quarts canadiens de talent avant lui. On peut penser à des noms comme Mathieu Bertrand, devenu centre-arrière avec les Eskimos d'Edmonton, ou Brad Sinopoli, transformé en receveur avec Ottawa.

Hugo Richard avoue avoir découvert une réalité beaucoup plus exigeante chez les professionnels Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Pour le moment, s'il doit trouver une lueur d'espoir, Hugo Richard avoue qu’il ne s’accroche pas à grand-chose.

« Il va toujours y avoir une opportunité à un moment donné. Peut-être qu’on ne me la donnera pas. Ça, c’est une autre histoire. Mon espoir, c’est qu’il y aura cette chance de m’établir comme quart-arrière, peut-être pas comme partant, mais juste de pouvoir montrer ce que je suis capable de faire, que ce soit à l’entraînement, en match préparatoire ou dans une rencontre officielle », indique celui qui a soulevé la coupe Vanier, en novembre dernier.

Richard a ajouté qu’il lui fallait toujours se comporter comme s’il était le quart partant, même s’il est cinquième en lice pour le poste au sein de l'équipe.

Il sait combien cela peut-être difficile. Pour lui, le camp est la portion la plus ardue du calendrier. Après, ça devient une question de gestion quotidienne.

La première leçon

Au final, Hugo Richard tire déjà de précieux enseignements de ce premier camp professionnel en tant que recrue, lui qui avait déjà goûté à la chose en tant que joueur invité en 2017.

C’est sûr que ç’a été différent cette fois parce que je suis une recrue. J’ai fait trois jours de plus si on inclut le camp des recrues. Personnellement, c’est très demandant. On a deux pratiques par jour. Ton corps en prend un coup, c'est sûr. Tu as une pratique, suivie d’une réunion. Puis, il y a d’autres rencontres en après-midi, le souper et l’autre pratique. Tout s’enchaîne. Hugo Richard

« Ça ne se passait pas comme ça à l’Université Laval. On avait un peu plus de temps pour récupérer, pour pouvoir aller se coucher ou simplement relaxer, ajoute-t-il. C’est pour cela que cette fois-ci, ça a été complètement différent pour moi. Ç’a été une période d’ajustement. Il fallait rester concentré. Ça fait que le soir, tu es très fatigué. »

Mercredi matin, veille de match, l’entraînement sera léger et prendra la forme d’un « walk through », où les joueurs, sans épaulettes, seront appelés à répéter une dernière fois les patrons de jeu.

Hugo Richard, lui, sera encore en mode apprentissage.

Les Alouettes devront fournir au plus tard samedi soir à minuit leur liste de joueurs qui commenceront la saison 2019 à Montréal.